生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周3波東北季風接力，今天北部明顯降溫，各地仍有降雨情形，且高山有零星降雪機率。明天雨勢減緩，溫度回升，僅迎風面北部及東半部有短暫雨，但周五又有一波東北季風南下，北部及東半部再轉濕涼。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有3波東北季風影響，北台灣氣溫有明顯變化。今、明天華南雲雨區影響下，各地雲量偏多，有降雨情形，明天起水氣減少，回到迎風面降雨為主。

葉致均指出，華南沿岸到台灣海峽一帶正有雲系逐漸移入，今、明天雲量偏多，西半部及澎湖斷斷續續有降雨。今天華南雲雨區影響，各地都有降雨情形，西半部更加明顯。明天華南雲雨區影響減少，北部、東半部及山區都有短暫降雨。

他表示，周五東北季風增強，北部、東半部及山區仍有降雨，周六至下周二以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部及恆春有降雨情形，桃園以北也有零星雨。

溫度方面，他指出，今天持續有東北季風及華南雲雨區影響，白天北部高溫不到20度，明天東北季風減弱，各地高溫回到24至26度。周五東北季風南下，北部溫度又有下降趨勢，中南部變化不大，但要留意日夜溫差。周五至周六第二波東北季風影響，北部高溫降為15至16度，下周日短暫減弱，下周一又有東北季風增強，溫度再度下降。

另外，葉致均也說，今、明天北海岸、東半部沿海有長浪機率；3500公尺以上高山也有零星降雪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

03/02 全台詐欺最新數據

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

冷空氣和華南雲雨聯手，今(3日)晚到明晨濕涼，各地有局部短暫雨，局部低溫下探14度，高山有降雪機會，周四各地仍有降雨機率，氣溫逐漸回升，不過周五下半天再有東北季風增強，影響至周日，北東再轉濕涼，下周一、二另一波東北季風接力，將有連兩波降溫

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

宮崎地獄行程接東京巨蛋　曾豪駒盼順利

宮崎地獄行程接東京巨蛋　曾豪駒盼順利

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

入夜冷空氣南下變天　明後天全台降溫有雨

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

