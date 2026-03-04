未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

未來一周3波東北季風接力，今天北部明顯降溫，各地仍有降雨情形，且高山有零星降雪機率。明天雨勢減緩，溫度回升，僅迎風面北部及東半部有短暫雨，但周五又有一波東北季風南下，北部及東半部再轉濕涼。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有3波東北季風影響，北台灣氣溫有明顯變化。今、明天華南雲雨區影響下，各地雲量偏多，有降雨情形，明天起水氣減少，回到迎風面降雨為主。

葉致均指出，華南沿岸到台灣海峽一帶正有雲系逐漸移入，今、明天雲量偏多，西半部及澎湖斷斷續續有降雨。今天華南雲雨區影響，各地都有降雨情形，西半部更加明顯。明天華南雲雨區影響減少，北部、東半部及山區都有短暫降雨。

他表示，周五東北季風增強，北部、東半部及山區仍有降雨，周六至下周二以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部及恆春有降雨情形，桃園以北也有零星雨。

溫度方面，他指出，今天持續有東北季風及華南雲雨區影響，白天北部高溫不到20度，明天東北季風減弱，各地高溫回到24至26度。周五東北季風南下，北部溫度又有下降趨勢，中南部變化不大，但要留意日夜溫差。周五至周六第二波東北季風影響，北部高溫降為15至16度，下周日短暫減弱，下周一又有東北季風增強，溫度再度下降。

另外，葉致均也說，今、明天北海岸、東半部沿海有長浪機率；3500公尺以上高山也有零星降雪機率，提醒民眾留意。

