社會 社會焦點 保障人權

母子玩漂漂河「慘卡半空不會動」　爆笑真相曝光：2人太輕了

記者唐詠絮／彰化報導

被譽為全台首座「台版侏儸紀世界」的彰化百果山親子探索樂園，去年底以全新風貌強勢回歸，不僅保留經典的恐龍場景，更引進12項創新設施，吸引不少親子家庭前往朝聖。不過日前卻發生一起驚險插曲，一對母子在玩漂漂河設施時，竟在距離起點約100公尺處意外卡住，小孩頭部還撞到氣墊，園方推斷是因重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

▲百果山探索樂園小孩在玩漂漂河時卡住。（圖／民眾提供）

▲百果山探索樂園小孩在玩漂漂河時卡住，撞到頭部。（圖／民眾提供）

▲玩漂漂河卡住撞到頭。（圖／民眾提供）

▲小孩玩漂漂河卡住，上半身撲倒，頭部撞到氣墊。（圖／民眾提供）

從現場畫面可以看到，這對母子才剛出發沒多久，就在第一個彎道處突然停下。媽媽當場驚呼「為什麼會卡住？」隨著設施遲遲無法前進，語氣也愈來愈慌張。過程中，由於設施震動，小朋友的頭部不慎撞到前方氣墊，雖然材質柔軟，孩子仍伸手摸頭，媽媽也趕緊關心「沒事吧？」場面一度緊張。

▲玩漂漂河卡住撞到頭。（圖／民眾提供）

▲玩漂漂河卡住撞到頭。（示意資料圖／民眾提供）

由於設施失去動力，這名媽媽被迫在狹窄的滑道上自救，靠著左右扭動身體、搖晃氣墊船，才讓船開始滑動，事後她也坦言，該設施的設計仍有改善空間，所幸園內其他設施運作正常，沒有再發生類似狀況。

針對這起偶發事件，恐龍樂園副總楊琬婷表示，經調閱監視器初步研判，可能是因為母子總重量較輕，而該設施的速度主要靠水量與水流推動，重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

▲百果山親子探索樂園重新開幕。（圖／翻攝自百果山探索樂園）

▲百果山親子探索樂園去年底重新開幕。（資料圖／ETtoday資料照）

楊副總強調，該設施啟用以來已營運數萬人次，這次卡關情況實屬極少數個案。園方已針對一段式水量控制進行調整，未來也會持續留意。同時提醒遊客，搭乘時務必全程緊握扶手，以確保安全。

針對民眾關心的安全性問題，楊副總解釋，該設施從規劃到完工，全程都有建築師與結構技師參與認證，並經由合格單位檢驗，安全無虞。設施兩側護欄採用的是三層強化膠合玻璃，與一般空中廊道使用的材質相同，經過精密結構計算，不會有跌落風險。

至於小朋友因碰撞造成輕微紅腫，由於遊客現場未留下聯絡方式，園方表示，歡迎消費者主動聯繫，將協助後續處理。

▲玩漂漂河卡住撞到頭。（圖／民眾提供）

▲有小孩玩漂漂河卡住撞到頭。（圖／民眾提供）

03/02 全台詐欺最新數據

許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉　校方研議是否停聘

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉　校方研議是否停聘

彰化縣某國中去年爆發一名知名武術教練涉嫌性騷擾及霸凌女學生案件，案情出現重大進展！教育處於昨（2）日晚間召開申復審議小組會議，審議結果出爐，認定申復有理，要求校方必須依據《性別平等教育法》重新調查，並同步研議將該名教練暫時停聘，避免他回到校園對當事人造成二度傷害。

大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」

遭控抹紅介選逆轉無罪　台商被關押21天獲賠8.4萬

遭控抹紅介選逆轉無罪　台商被關押21天獲賠8.4萬

彰化2車猛撞「車尾爛毀」　 4人急送醫

彰化2車猛撞「車尾爛毀」　 4人急送醫

關鍵字：

彰化漂漂河滑水道百果山恐龍樂園

