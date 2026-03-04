母子玩漂漂河「慘卡半空不會動」　爆笑真相曝光：2人太輕了

記者唐詠絮／彰化報導

被譽為全台首座「台版侏儸紀世界」的彰化百果山親子探索樂園，去年底以全新風貌強勢回歸，不僅保留經典的恐龍場景，更引進12項創新設施，吸引不少親子家庭前往朝聖。不過日前卻發生一起驚險插曲，一對母子在玩漂漂河設施時，竟在距離起點約100公尺處意外卡住，小孩頭部還撞到氣墊，園方推斷是因重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

▲百果山探索樂園小孩在玩漂漂河時卡住，撞到頭部。（圖／民眾提供）

▲小孩玩漂漂河卡住，上半身撲倒，頭部撞到氣墊。（圖／民眾提供）

從現場畫面可以看到，這對母子才剛出發沒多久，就在第一個彎道處突然停下。媽媽當場驚呼「為什麼會卡住？」隨著設施遲遲無法前進，語氣也愈來愈慌張。過程中，由於設施震動，小朋友的頭部不慎撞到前方氣墊，雖然材質柔軟，孩子仍伸手摸頭，媽媽也趕緊關心「沒事吧？」場面一度緊張。

▲玩漂漂河卡住撞到頭。（示意資料圖／民眾提供）

由於設施失去動力，這名媽媽被迫在狹窄的滑道上自救，靠著左右扭動身體、搖晃氣墊船，才讓船開始滑動，事後她也坦言，該設施的設計仍有改善空間，所幸園內其他設施運作正常，沒有再發生類似狀況。

針對這起偶發事件，恐龍樂園副總楊琬婷表示，經調閱監視器初步研判，可能是因為母子總重量較輕，而該設施的速度主要靠水量與水流推動，重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

▲百果山親子探索樂園去年底重新開幕。（資料圖／ETtoday資料照）

楊副總強調，該設施啟用以來已營運數萬人次，這次卡關情況實屬極少數個案。園方已針對一段式水量控制進行調整，未來也會持續留意。同時提醒遊客，搭乘時務必全程緊握扶手，以確保安全。

針對民眾關心的安全性問題，楊副總解釋，該設施從規劃到完工，全程都有建築師與結構技師參與認證，並經由合格單位檢驗，安全無虞。設施兩側護欄採用的是三層強化膠合玻璃，與一般空中廊道使用的材質相同，經過精密結構計算，不會有跌落風險。

至於小朋友因碰撞造成輕微紅腫，由於遊客現場未留下聯絡方式，園方表示，歡迎消費者主動聯繫，將協助後續處理。

