「酒駕被追撞」要關6個月　駕駛不服提告慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）去年6月間酒駕上路，遭到後車追撞，卻被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金5000元，他自認沒有肇事，也沒有駕車逃逸，所以希望能獲得易科罰金的機會。不過，橋頭地院法官認為，酒駕行為本就危及其他用路人及車輛往來安全，不因有無肇事或逃逸而有所不同，最終裁定駁回聲明異議。

▲阿忠酒駕上路，遭後車追撞，但他以自己沒有肇事為由，希望能獲得易科罰金的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿忠在判決書中主張，去年6月間他因家中變故，心情沮喪才會酒駕，沒想到遭後車追撞，他本身沒有肇事因素，也沒有駕車逃逸，上一次酒駕則是4、5年前的事，並非短期再犯，而且他是家中的經濟支柱，若入監服刑恐怕會讓事業倒閉，所以決定向法院聲明異議，希望能獲得易科罰金的機會。

不過，橋頭地院法官認為，經查，阿忠在2011年、2017年、2021年各有1次酒駕紀錄，均易科罰金執行完畢，但他沒有記取教訓，仍在2025年6月第4次酒駕上路，確實難以期待本案若處以易刑處分，是否可以達到矯治之效或維持法秩序，檢方否准讓他易科罰金，執行指揮過程難認有違法或不當之處。

法官表示，酒駕本來就危害到其他用路人及車輛往來安全，不因駕駛在案件中是否有肇事因素或逃逸，而有所不同；至於阿忠主張的情緒、事業問題，與檢方指揮執行有無違法或不當的判斷，顯然是兩回事。

最終，法官沒有採信阿忠的說詞，日前裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。