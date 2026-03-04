嘉義市33年前「拓荒級」健美比賽畫面首曝光　選手穿泳褲上陣

▲▼ 民國82年嘉義首場健美戰歷史畫面曝光，當時雖然陽春鋼鐵意志但練出真漢子！ 。（圖／嘉義市體育會健美委員會總幹事宋賢宗提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市健美運動的發展史，是一部跨越三代、由熱血與汗水交織而成的傳承故事。近日，嘉義市體育會健美委員會總幹事宋賢宗於社群平台分享了一組極具歷史價值的珍貴照片，帶領大眾重返1993年嘉義市第一場健美比賽現場，見證這項運動在嘉義扎根的鋼鐵起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這組照片記錄了當年嘉義市運動會中首度登場的健美項目。影像中，選手們站在掛著紅色橫幅、擺滿傳統金屬獎盃的舞台上。宋賢宗表示，當年的比賽條件以現代眼光來看極其「陽春」，當時還沒有專業的噴霧上色（Spray Tan）技術，選手多以自然膚色或抹油上陣，就連比賽專用的動作褲（Posing Trunks）也多以簡單的泳褲代替。

「裝備雖然簡陋，但那份求勝的眼神與紮實的肌肉線條，是假不了的。」宋賢宗感慨地說。即便在資訊匱乏、器材有限的年代，前輩們憑藉對體態的極致追求，跨越時空傳遞出最純粹的運動家精神。

作為嘉義健美運動的重要推手，宋賢宗投入推廣已超過 30 年，他不僅「推廣健身成癡」，至今仍堅持每日早起訓練、在臉書分享運動心得，更致力於將正確的體育精神傳遞給下一代。他強調，嘉義健美能有今日的規模，全賴 40 年前前輩們的開拓與後輩的接力努力。從當年的簡陋舞台到如今專業化的現代賽事，這份「力與美」的追求已成為嘉義體育界不可或缺的驕傲。

針對廣大健身愛好者關心的賽事訊息，宋賢宗也特別說明，原定舉辦的「市長盃健美錦標賽」受相關行程調整影響，預計將延後至今年 7 月份辦理。

雖然賽事延期對正在嚴格控管飲食與訓練的選手來說是一項考驗，但宋賢宗以過來人經驗勉勵大家：「備賽的選手辛苦了！多出來的時間正是精雕細琢肌肉細節、修正弱點的最佳機會。」他呼籲選手們調整心態、蓄勢待發，將目標鎖定在盛夏七月，屆時在嘉義市的舞台上，展現最強悍的自我。

嘉義市健美運動從民國1993年的第一滴汗水開始，歷經三十餘載的洗禮，將在今年暑假再度引燃熱情。邀請全台健美同好屆時一同共襄盛舉，見證嘉義健美的榮耀新篇章。