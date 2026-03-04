日本、南韓加速安排「撤離中東」　撤僑面臨空襲、齋戒月挑戰

▲滯留在伊朗當地的南韓僑民，經南韓大使館安排下，搭乘2輛巴士向東移動，安全抵達土庫曼。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從美國與以色列向伊朗發動軍事攻擊後，南韓與日本公民展開緊急撤離行動。南韓約有140人已經從伊朗與以色列撤往鄰近國家，日本則是有至少7人先行撤離，兩國政府均持續提供協助，但伊朗與以色列仍有部分公民選擇留守。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓外交部昨（3）日通報，從伊朗撤離的人員包括24名南韓籍公民與部分使館人員和相關家屬，其搭乘由南韓駐伊朗大使館所安排的2輛巴士，清晨5時從首都德黑蘭出發並經過一晚休息後，安全抵達土庫曼首都阿什哈巴德。

南韓從伊朗的撤離人員，包括伊朗女子排球國家隊教練李到禧、職業足球選手李記帝。撤離途中因美以兩軍持續空襲、濃霧，加上伊斯蘭教的齋戒月「拉瑪丹月」使得當地大部分餐廳白天並未營業，餐食難以取得下增加了撤離的困難度，不過最後全程平安。至今，伊朗仍約有30名南韓人留守。

從以色列撤離行動方面，66名南韓公民與47名短期旅客（含2名美籍人士）經陸路前往埃及，抵達後由南韓駐開羅大使館與南韓外交部派遣的快速反應團隊協助入境。以色列約500名南韓人選擇暫時停留。其他鄰近國家也有小規模撤離案例，巴林與伊拉克各2名南韓公民分別撤至沙烏地阿拉伯與土耳其。

南韓外交部強調，目前尚未規劃撤離大使館，而未來可視需求規劃第二或第三次撤離行動。

至於日本方面，根據日媒《共同社》、《朝日電視台》，日本外務省安排2名在伊朗的日籍公民3日從德黑蘭由陸路搭乘巴士，撤離至亞塞拜然首都巴庫，今（4）日凌晨抵達。先前2日，日本也已安排5名希望撤離的日本公民從以色列特拉維夫前往鄰國約旦。日本外務大臣茂木敏充指出，目前伊朗約200名日本公民、以色列約1000人仍在當地。

日本外務省強調，將依現地情勢與公民需求，持續提供撤離與保護措施，自衛隊亦做好隨時派遣準備。