「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷稱誤判形勢：導彈量不足

▲前國民黨立委吳斯懷出席 「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會 。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國聯合以色列在2月28日展開「史詩怒火」行動，3月1日傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在戰火下遭擊斃，美國總統川普表示這是「正義的伸張」。退役中將、前國民黨立委吳斯懷今（4日）分析，這一役美國最後很可能不了了之、摸摸鼻子走人，因為伊朗雖然主要高層雖然被團滅，但這幾天該國政府沒有失能，沒有失序，就代表正常運作。

吳斯懷認為，台灣多數看到的訊息是美方餵的，因此訊息很片面，第一，伊朗雖然主要高層雖然被團滅，但這幾天政府沒有失能，沒有失序就代表正常運作，但已經無差別對幫助美國人的地點無差別攻擊，引起歐洲國家的關注。

吳斯懷說，美國對隊伊朗的攻擊導彈未必精準，造成伊朗國小被炸，會造成國際人權組織關注，在伊朗殺那麼多孩子，可能也不會有地面戰爭，因為美國討不到便宜。

吳斯懷指出，再者，如果中東國家全面性被激怒，那中東的恐怖主義等等恐會有外溢效應，中東美國大使館被攻擊、被抗議，美國當地也有攻擊事件，因此美國政府會考慮是否繼續下去，因為實在承受不起。

吳斯懷認為，美國導彈量不足，只剩下三分之一就要停止，消耗量是不爭的事實，也不曉得伊朗是否有短時間製造核彈的能力，「真的是誤判形勢！」他說，伊朗情報雖被掌握確實，但這幾天仍沒有失序，美國和以色列若引起中東全面戰爭，是世界浩劫。