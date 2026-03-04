中東最新戰況！美軍打擊2000目標　伊朗17船艦沉沒

▲伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美以聯軍針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第四天。美軍中央司令部證實，目前已擊毀包括潛艦在內的17艘伊朗船艦，並重創其防空系統。然而，隨著衝突擴大，伊朗也展開強烈報復，對波斯灣各國及美國大使館發動無人機襲擊；目前戰爭已造成中東地區數百人死亡。

「要把伊朗海軍整個擊沉」 美軍轟炸機24小時無間斷空襲

根據美聯社、路透社報導，美國中央司令部司令庫柏（Adm. Brad Cooper）上將3日在社群平台X發布影片表示，美軍動員超過5萬名官兵及200架戰機，對伊朗境內近2000個目標進行全天候打擊。

庫柏指出，美軍派出B-2與B-1轟炸機執行精準打擊，重點在於摧毀所有敢對美軍開火的威脅，「我們正在擊沉伊朗海軍——是整支海軍。」

目前美軍已擊毀17艘伊朗船艦，其中包含伊朗最精銳的一艘潛艦，其船體已被炸出大洞。庫柏強調，目前在阿拉伯灣或荷姆茲海峽，已見不到任何一艘在航的伊朗船隻。

以色列突襲核武總部 總統府建築圓頂全毀

除了海上打擊，以色列軍方也加強了對德黑蘭的空襲力度。以色列國防軍（IDF）宣稱，已擊毀伊朗位於地下的「秘密核武總部」以及多處飛彈發射場。衛星影像顯示，德黑蘭的總統府建築圓頂已遭炸毀。

▲▼伊朗總統府遭轟炸前後衛星照。（圖／路透）



此外，以軍更針對庫姆市（Qom）一處教士集會地點進行轟炸，試圖癱瘓伊朗挑選新任最高領袖的進程。

伊朗發射2000架無人機報復 美使館、煉油設施成目標

面對美以聯軍的猛烈攻勢，伊朗也對周邊地區發動大規模報復。庫柏上將證實，伊朗已向以色列發射超過500枚彈道飛彈及2000架無人機。

衝突範圍已擴散至鄰國，沙烏地阿拉伯境內的美國大使館與阿聯境內的領事館均遭到無人機攻擊。雖然多數攻擊被防空系統攔截，但仍造成局部火災。

美國國務院目前已下令科威特、巴林、伊拉克等多國非緊急人員撤離，並準備安排軍機撤僑。

中東戰爭傷亡最新統計

根據各地政府及人道組織數據，截至目前傷亡概況如下（數據尚未經路透社獨立核實）：

伊朗：787人死亡。包含165名在飛彈襲擊中喪生的女學生與校方人員。

以色列： 11人死亡。多為平民，其中9人死於耶路撒冷附近的飛彈襲擊。

黎巴嫩：50人死亡。包含7名兒童，主要為以色列報復真主黨行動所致。

美國：6名美軍殉職。皆死於科威特指揮中心的無人機襲擊。

科威特：1人死亡。為一名11歲女孩，遭攔截飛彈的碎片擊中喪生。

阿聯、巴林、阿曼：共計5人死亡。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）警告，伊朗對波斯灣鄰國的攻擊是「極其錯誤的策略」，若周邊國家被迫捲入報復行動，這場中東大戰恐怕將演變成失控的全面衝突。