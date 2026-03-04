台南鹽水蜂炮徹夜響　175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

▲台南鹽水蜂炮活動落幕後，環保局清晨5時多啟動清理機制，大批人員進場復原市容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹽水蜂炮3日晚間震撼登場，數十萬人潮湧入小鎮，炮聲徹夜未歇，街頭巷尾滿是炮屑與垃圾。為讓市容儘速恢復整潔，台南市環保局4日清晨5時多即啟動清理機制，調派約175名清潔人員及各式車輛機具全面進駐展開作業，搶在上午9時前清出約22.5公噸垃圾，以最高效率完成復原任務。

環保局指出，今年除由鹽水區隊主責外，另特別調度白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里等11區隊支援。現場出動垃圾車、回收車、掃街車、洗街車及山貓等機具同步作業，分區分線推進清掃，將大量炮屑與廢棄物迅速清除。許多在地居民也自發加入整理行列，大家齊心協力，讓街區面貌快速回歸日常。

環保局長許仁澤表示，為確保活動順利並兼顧環境維護，事前即針對清理範圍進行推演與規劃，活動期間設置35座流動廁所及3台流廁車，並妥善安排人力與機具調度，兼顧民眾需求與環境整潔。蜂炮落幕後立即銜接清理作業，縮短環境髒亂時間。

市長黃偉哲也向第一線清潔隊員表達感謝，肯定大家在清晨天未亮即投入復原工作，不畏辛勞，讓傳統盛會在熱鬧過後，城市仍能維持乾淨美麗，為活動畫下圓滿句點。

從震耳欲聾的炮聲到掃帚與機具交織的聲響，鹽水在一夜狂歡後迅速回歸秩序。熱鬧可以盡情，但整潔不能妥協，這場清晨大動員，也成為蜂炮盛會背後最沉默卻關鍵的一幕。