賞台北燈會享優惠！成美文化園祭出150元限定價　兒童節親子出遊最佳選擇

▲民眾與味全龍主燈合照打卡，上傳社群並標註成美文化園，即享入園門票優惠。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

2026台北燈節即日起至3月15日於台北西門町及花博園區盛大展出，成美文化園響應本次活動，推出串聯城市優惠方案。3月底前，民眾只要於西門町展區B4「台北主場・奔龍而上」與味全龍主燈合照打卡，上傳社群並標註成美文化園，即可享彰化成美文化園門票150元優惠，邀請民眾從城市燈節一路延伸旅程至彰化，感受不同城市風貌的旅遊樂趣。

園區內的落羽松景觀持續展現迷人風貌，吸引不少遊客於春假期間前來踏青拍照。隨著許願藤花季即將登場，浪漫紫色花海為成美園再添一抹柔美，也成為近期備受矚目的亮點。

配合最受親子客群期待的兒童節優惠活動，4月3日至4月6日期間成美文化園亦推出親子專屬入園優惠，一位大人攜帶一位12歲以下兒童同行，即可享兒童免費入園，讓家庭出遊更加輕鬆無負擔。

▲落羽松轉紅映照湖面美景，是親子旅遊觀賞遊憩最佳去處。

此外，園區亦規劃多項豐富的親子互動體驗，包括「童玩廣場闖關活動」、「成美市集」、「街頭藝人表演」以及「泡泡達人」等精彩內容，讓孩子盡情探索與歡笑，大人能在陪伴中共享溫馨時光，共同留下珍貴的春日親子回憶。

串聯燈節光影與春日花景，成美文化園打造從城市到園林的完整節慶體驗。民眾可在賞燈之餘順遊彰化，安排一趟由熱鬧走入自然的輕旅行，在璀璨燈海與綠意園林交織之間，感受節慶歡樂，也放慢步調沉澱生活節奏，體驗兼具感動與放鬆的多元旅遊魅力。



成美文化園台北燈節串聯活動

● 活動期間►即日起~3月31日(二)

● 活動網址►https://www.cmcp1885.com/event/199.html

● 成美文化園►彰化縣永靖鄉中山路二段60號