　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

▲12歲男童以零食代替正餐。（示意圖／翻攝自微博）

▲12歲男童以零食代替正餐。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名12歲男童，長期以含糖飲料代替白開水，三餐多以辣條、泡麵、炸雞等高油高鹽零食充飢，幾乎不吃正餐與蔬果。男童近日因反覆腹痛、體重驟降就醫，最終確診為「大腸癌晚期」，並已出現大量腹水與腹腔多發轉移，情況嚴重，令家屬悔恨不已。

據《大河報》報導，醫師追問生活背景後得知，男童自幼由爺爺奶奶撫養，因長輩溺愛，對其飲食幾乎不加限制，碳酸飲料、奶茶幾乎天天飲用，零食成為主食。醫師指出，這種極端飲食結構會長期破壞腸道菌群平衡，造成慢性發炎環境，增加腸道細胞異常增生風險。

▲男童長期食用辣條當正餐。（圖／CFP）

▲男童長期食用辣條當正餐。（圖／CFP）

家屬表示，孩子早期曾反覆出現腹痛、腹瀉、食慾不振與體重下降等症狀，但一直誤以為只是普通腸胃炎，自行買藥處理，直到出現便血與劇烈腹痛才送醫檢查，卻已屬晚期，錯過治療時機。

醫學界指出，高糖飲料與高度加工食品雖非單一直接致癌因素，但長期攝取容易導致膳食纖維嚴重不足、腸道功能紊亂，加上久坐、熬夜等生活型態，會顯著提高腸道病變風險。部分專家也提醒，如此低齡患者仍需進一步排查，是否存在遺傳性腸癌綜合徵，不良飲食可能加速潛在基因缺陷的癌變進程。

報導指出，近年腸癌出現年輕化趨勢，數據顯示35歲以下患者比例已升至12.7%，甚至出現更低齡案例。醫師提醒，若出現持續便血（暗紅色混合黏液）、排便習慣突然改變或短期內體重明顯下降等情況，應及早就醫檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸駐日使館發安全通知「撞人族」　提醒公民加強防範、留存證據

41歲陸打鐵花「網紅中毒過世」　家人嘆：日子剛好轉，人卻沒了

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全發展利益

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸駐日使館發安全通知「撞人族」　提醒公民加強防範、留存證據

41歲陸打鐵花「網紅中毒過世」　家人嘆：日子剛好轉，人卻沒了

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全發展利益

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

大陸熱門新聞

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

陸打鐵花網紅中毒過世　家人：日子才剛好轉

與以色列外長通話　王毅籲「立即停止軍事行動」

水花消失術繼承人？全紅嬋13歲同鄉師妹奪冠

美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題不容干涉

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

陸駐日使館發安全通知「撞人族」

陸新修高鐵站挖出「5億年前石海奇景」 經勘查為寒武紀石灰岩組成

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸撤僑列入台胞證！我方稱「有風險」　國台辦回應

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

劉世芳侄「賺紅錢」遭查　國台辦駁斥：民進黨該懸崖勒馬

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　

更多熱門

相關新聞

研究曝「吃素大腸癌率反增」　醫示警致癌5陷阱

研究曝「吃素大腸癌率反增」　醫示警致癌5陷阱

不少人因為宗教或為了健康選擇長期茹素。不過，英國最新研究指出，雖然素食者整體罹癌率較低，但大腸癌的發生率竟不減反增！對此，肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，診間確實遇到不少茹素多年、飲食清淡的患者，最後仍確診大腸癌，他進一步揭開素食者易踩的「5大健康盲點」，包括維生素D攝取不足、食用過多加工素食等，都會提升致癌風險。

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

關鍵字：

大腸癌辣條零時晚期癌症河南

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面