3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

▲12歲男童以零食代替正餐。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名12歲男童，長期以含糖飲料代替白開水，三餐多以辣條、泡麵、炸雞等高油高鹽零食充飢，幾乎不吃正餐與蔬果。男童近日因反覆腹痛、體重驟降就醫，最終確診為「大腸癌晚期」，並已出現大量腹水與腹腔多發轉移，情況嚴重，令家屬悔恨不已。

據《大河報》報導，醫師追問生活背景後得知，男童自幼由爺爺奶奶撫養，因長輩溺愛，對其飲食幾乎不加限制，碳酸飲料、奶茶幾乎天天飲用，零食成為主食。醫師指出，這種極端飲食結構會長期破壞腸道菌群平衡，造成慢性發炎環境，增加腸道細胞異常增生風險。

▲男童長期食用辣條當正餐。（圖／CFP）

家屬表示，孩子早期曾反覆出現腹痛、腹瀉、食慾不振與體重下降等症狀，但一直誤以為只是普通腸胃炎，自行買藥處理，直到出現便血與劇烈腹痛才送醫檢查，卻已屬晚期，錯過治療時機。

醫學界指出，高糖飲料與高度加工食品雖非單一直接致癌因素，但長期攝取容易導致膳食纖維嚴重不足、腸道功能紊亂，加上久坐、熬夜等生活型態，會顯著提高腸道病變風險。部分專家也提醒，如此低齡患者仍需進一步排查，是否存在遺傳性腸癌綜合徵，不良飲食可能加速潛在基因缺陷的癌變進程。

報導指出，近年腸癌出現年輕化趨勢，數據顯示35歲以下患者比例已升至12.7%，甚至出現更低齡案例。醫師提醒，若出現持續便血（暗紅色混合黏液）、排便習慣突然改變或短期內體重明顯下降等情況，應及早就醫檢查。