60萬人擠爆鹽水！蜂炮璀璨炸夜空　36人受傷較往年下降

▲台南鹽水蜂炮主炮城晚間9時集中施放，數百萬支蜂炮齊發震撼夜空。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

傳承百年的元宵盛事「鹽水蜂炮」3日夜間震撼登場，在主辦單位武廟以「馬到成功‧馬年行大運」為主題精心規劃下，打造3座長達40尺的大型LED花燈炮城，晚間9時於鹽水國中集中施放，市長黃偉哲親自主持啟炮儀式，數百萬支蜂炮瞬間傾巢而出，火光與煙硝交織夜空，聲浪震撼街區，現場民眾直呼「值回票價」。

黃偉哲市長表示，「鹽水蜂炮」是全台最具代表性的宗教民俗活動之一，也是國際媒體長年關注焦點。每年吸引海內外遊客前來朝聖，透過蜂炮洗禮與神轎遶境，象徵驅除瘟疫、祈求台南與台灣平安順遂。今年主炮城施放後，境內200餘座大小炮城接力綻放，火樹銀花一路延續至清晨，場面壯觀。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌指出，為確保活動安全，市府自3日下午3時起即於鹽水分駐所成立緊急應變中心，各局處全員待命、隨時處置突發狀況。

活動於4日凌晨2時平順落幕。據民政局統計，本次活動共36人受傷，其中蜂炮造成30人、非蜂炮因素6人，1人後送柳營奇美醫院觀察，其餘均為輕傷。整體受傷人數在事前加強宣導與安全管制下，已有所降低。

武廟方面表示，今年元宵雖逢平日，仍吸引超過60萬人次湧入鹽水，展現蜂炮魅力不減。廟方也感謝市府團隊在交通疏導、安全維護與活動後環境復原上的全力支援，使百年傳統在安全前提下順利完成。

從主炮城的燈光科技，到巷弄間此起彼落的炮城火花，鹽水蜂炮再度寫下精彩篇章。市府與廟方強調，未來將持續深化公私協力，朝「活動安全、文化提升、迅速復原」目標邁進，讓這項台灣重要民俗資產穩健走向國際舞台。