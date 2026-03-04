41歲陸打鐵花「網紅中毒過世」　家人嘆：日子剛好轉，人卻沒了

記者廖翊慈／綜合報導

山東菏澤一名41歲打鐵花網紅「村夫」除夕夜表演結束後，將未燃盡的木炭帶回家中取暖，隔日被發現倒臥屋內，送醫搶救無效，初步推斷為一氧化碳中毒身亡，悲劇引起粉絲們不剩唏噓。

▲「村夫」以打鐵花的技能在抖音上直播。（圖／翻攝自抖音）

據《紅星新聞》報導，「村夫」本名王姓，是兩名未成年女兒的單親父親，最大孩子約10歲。其弟王先生表示，哥哥多年來為養家奔波，搬過磚、送過外賣、當過代駕，生活一直不寬裕。7年前他開始經營短影音帳號，以搞笑表演吸引粉絲，後來看到打鐵花題材受歡迎，去年自學電鑽打火花與火壺等表演形式，逐漸累積約10萬名粉絲，收入才稍有起色。

▲「村夫」擁有兩個孩子。（圖／翻攝自抖音）

王先生說，哥哥幾乎每天晚間8時直播到凌晨4時，「生活不易，全靠賣點力氣」是他常掛在帳號上的一句話。除夕當晚，他完成打鐵花演出後，覺得炭火尚未燒盡可惜，便帶回家中取暖。

▲「村夫」的帳號。（圖／翻攝自抖音）

隔天中午，弟弟多次敲門無人應答，只好翻牆進屋查看，才發現他已昏迷不醒。緊急送醫後仍宣告不治。家屬事後得知，應為在密閉空間內燃燒木炭導致一氧化碳中毒。

王先生感嘆，哥哥辛苦多年，近來收入才逐漸穩定，「日子剛有好轉，人卻沒了」，兩個孩子未來的生活也成為家人最沉重的牽掛。





▲「村夫」不久前還在抖音上感謝粉絲。（圖／翻攝自抖音）