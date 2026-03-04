遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

▲美國俄亥俄州發現2起命案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州當地公園內，發現2名年輕女性的屍體被塞在不同行李箱中，警方表示，發現者是一名遛狗男子，他有一段時間沒到這裡散步了，結果寵物犬聞到氣味發現。

公園藏雙屍 行李箱棄淺坑

克里夫蘭市(Cleveland)警方3日在記者會中表示，2名年輕女性的遺體，2日晚間在公園一處淺坑中發現，2具屍體被裝在不同的行李箱中，1名年齡看起來約為8至13歲，另一名則為10至14歲之間。

警方表示，他們2日下午6時左右接到報案，一名男子在東12街與米德蘭大道附近遛狗時，發現一個行李箱中似乎裝有遺體，警方趕到現場進行搜查，又在附近另一個行李箱中找到不同遺體。

NEW????: Man out walking his dog stumbles on a suitcase with human remains inside. Turns out two bodies—two young girls, sources say—found in separate suitcases, partially buried near Ginn Academy in Cleveland's South Collinwood. Homicide detectives on it.



Cleveland PD says “no… pic.twitter.com/uKLkW0WIcx — Officer Lew (@officer_Lew) March 3, 2026

寵物犬找到行李箱 男嚇壞報警

遛狗男唐納森(Phillip Donaldson)表示，寵物犬當時突然在一堆土旁邊停下來，「那裡看起來只有一堆泥土，牠停下後，我繼續往前走，通常牠會立即跟上，但走了很久都沒有，所以我回頭查看，發現是一個被埋在土中的行李箱，我拉出來一看，竟然看到一顆頭」。

警方表示，該地區目前沒有失蹤兒童的通報案，認為受害者被埋在那裡應該已經一段時間，尚不清楚2名死者之間是否是親友關係，已將遺體送法醫以確認死因。