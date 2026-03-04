　
國際

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

▲▼命案,案件,殺人,示意圖。（圖／VCG）

▲美國俄亥俄州發現2起命案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州當地公園內，發現2名年輕女性的屍體被塞在不同行李箱中，警方表示，發現者是一名遛狗男子，他有一段時間沒到這裡散步了，結果寵物犬聞到氣味發現。

公園藏雙屍　行李箱棄淺坑

克里夫蘭市(Cleveland)警方3日在記者會中表示，2名年輕女性的遺體，2日晚間在公園一處淺坑中發現，2具屍體被裝在不同的行李箱中，1名年齡看起來約為8至13歲，另一名則為10至14歲之間。

警方表示，他們2日下午6時左右接到報案，一名男子在東12街與米德蘭大道附近遛狗時，發現一個行李箱中似乎裝有遺體，警方趕到現場進行搜查，又在附近另一個行李箱中找到不同遺體。

寵物犬找到行李箱　男嚇壞報警

遛狗男唐納森(Phillip Donaldson)表示，寵物犬當時突然在一堆土旁邊停下來，「那裡看起來只有一堆泥土，牠停下後，我繼續往前走，通常牠會立即跟上，但走了很久都沒有，所以我回頭查看，發現是一個被埋在土中的行李箱，我拉出來一看，竟然看到一顆頭」。

警方表示，該地區目前沒有失蹤兒童的通報案，認為受害者被埋在那裡應該已經一段時間，尚不清楚2名死者之間是否是親友關係，已將遺體送法醫以確認死因。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

行李箱俄亥俄州屍體命案克里夫蘭市ClevelandPhillip Donaldson北美要聞

