　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

記者張方瑀／綜合報導

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲。就在國際局勢陷入極度恐慌之際，已故保加利亞占卜師「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）生前對2026年的驚人預言再次被翻出，她曾精準預警2026年春季「火種將從東方點燃」，恐就此引爆第三次世界大戰，讓西方國家面臨毀滅性災難。

「東方點火」蔓延西方　龍婆驚悚預言三戰爆發

隨著中東局勢惡化，不少巴巴萬加的信徒驚呼預言正在成真。這位被譽為「巴爾幹半島諾查丹瑪斯」（Nostradamus of the Balkans）的預言家，生前曾對2026年示警，強調全球局勢將在今年進一步惡化。

巴巴萬加曾預言，第三次世界大戰的火種將在2026年春季於「東方」點燃，隨後一路蔓延至西方，最終導致歐洲土地荒蕪，甚至讓西方國家走向毀滅。

除了當前激烈的中東戰火，相關報導更指出，她曾提及中國將併吞台灣，以及俄羅斯與美國之間的直接對抗，這些紛擾恐將導致全球金融崩潰，引發嚴重的通貨膨脹與貨幣體系瓦解。

AI反噬與環境大災難　11月恐迎「外星訪客」

除了令人窒息的戰爭威脅，巴巴萬加對2026年的環境與科技預測也令人毛骨悚然。她預見今年自然災害將同步加劇，包括地震、火山爆發與極端氣候在內的「致命組合」，恐摧毀全球約8%的陸地面積，重創生態體系與各國基礎建設。

在科技領域，她認為2026年是人工智慧（AI）全面轉型人類文明的關鍵年。AI將從職場到社交全方位宰制生活，引發人類是否能保有自主權的疑慮，甚至可能出現AI反噬人類的隱憂。

更令人震撼的是，她預言人類將在2026年11月首度接觸外星智慧生命，屆時將有大型太空船進入地球大氣層，徹底改變人類對宇宙的認知。

普丁政權面臨倒台？「神祕領袖」將重塑全球政局

在國際政治版圖上，巴巴萬加亦預見了俄羅斯將出現新氣象。她預言2026年將有一位新的俄羅斯領導人崛起，這也引發外界對烏克蘭命運的擔憂，猜測普丁（Vladimir Putin）的威權政權是否即將垮台。這位被描述為「大師級」的神祕全球領袖將在今年登上權力寶座，並徹底重塑國際政治格局。

儘管巴巴萬加的信徒對這些「神準預言」深信不疑，但外媒《WION》也指出，理性派聲音認為不必過度解讀，應回歸現實觀察國際局勢的發展。

目前歐洲各國看法兩極，部分國家擔心戰火擴大，也有觀點認為先發制人的軍事行動是必要手段。面對2026年這個多事之秋，這份跨越時空的預言，無疑為緊繃的全球局勢增添了更多神祕且不安的色彩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚
許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美戰爭次長：對台軍售立場不變　喊話盟友「應盡防衛責任」

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美戰爭次長：對台軍售立場不變　喊話盟友「應盡防衛責任」

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

被診斷癌前病變！男經理白菜吃3年　醫一照驚：大腸變得粉粉嫩嫩

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

2026台灣燈會嘉義璀璨開幕　「世界的阿里山」主燈點亮科技願景

中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海

伊朗執行遺志　哈米尼生前「復仇計畫」曝

更多熱門

相關新聞

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

霍諾德成功征服台北101，成為史上第一個在101最高處自拍的人。不過，在挑戰開始前，一名自稱擁有通靈能力的網友預言霍諾德會「摔死」，結果用詞不僅引發公憤，大翻車後更是持續神隱，被網友灌爆怒嗆快出來面對。

命理師曝國運！恐嚇軍事變多「有備戰意味」

命理師曝國運！恐嚇軍事變多「有備戰意味」

川普除掉馬杜洛　預言5天後成真

川普除掉馬杜洛　預言5天後成真

全球5大火藥庫　專家「點名金門」

全球5大火藥庫　專家「點名金門」

薩滿預言川普病倒　「這地」爆三戰

薩滿預言川普病倒　「這地」爆三戰

關鍵字：

盲眼龍婆預言第三次世界大戰

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面