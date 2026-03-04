恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

▲盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲。就在國際局勢陷入極度恐慌之際，已故保加利亞占卜師「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）生前對2026年的驚人預言再次被翻出，她曾精準預警2026年春季「火種將從東方點燃」，恐就此引爆第三次世界大戰，讓西方國家面臨毀滅性災難。

「東方點火」蔓延西方 龍婆驚悚預言三戰爆發

隨著中東局勢惡化，不少巴巴萬加的信徒驚呼預言正在成真。這位被譽為「巴爾幹半島諾查丹瑪斯」（Nostradamus of the Balkans）的預言家，生前曾對2026年示警，強調全球局勢將在今年進一步惡化。

巴巴萬加曾預言，第三次世界大戰的火種將在2026年春季於「東方」點燃，隨後一路蔓延至西方，最終導致歐洲土地荒蕪，甚至讓西方國家走向毀滅。

除了當前激烈的中東戰火，相關報導更指出，她曾提及中國將併吞台灣，以及俄羅斯與美國之間的直接對抗，這些紛擾恐將導致全球金融崩潰，引發嚴重的通貨膨脹與貨幣體系瓦解。

AI反噬與環境大災難 11月恐迎「外星訪客」

除了令人窒息的戰爭威脅，巴巴萬加對2026年的環境與科技預測也令人毛骨悚然。她預見今年自然災害將同步加劇，包括地震、火山爆發與極端氣候在內的「致命組合」，恐摧毀全球約8%的陸地面積，重創生態體系與各國基礎建設。

在科技領域，她認為2026年是人工智慧（AI）全面轉型人類文明的關鍵年。AI將從職場到社交全方位宰制生活，引發人類是否能保有自主權的疑慮，甚至可能出現AI反噬人類的隱憂。

更令人震撼的是，她預言人類將在2026年11月首度接觸外星智慧生命，屆時將有大型太空船進入地球大氣層，徹底改變人類對宇宙的認知。

普丁政權面臨倒台？「神祕領袖」將重塑全球政局

在國際政治版圖上，巴巴萬加亦預見了俄羅斯將出現新氣象。她預言2026年將有一位新的俄羅斯領導人崛起，這也引發外界對烏克蘭命運的擔憂，猜測普丁（Vladimir Putin）的威權政權是否即將垮台。這位被描述為「大師級」的神祕全球領袖將在今年登上權力寶座，並徹底重塑國際政治格局。

儘管巴巴萬加的信徒對這些「神準預言」深信不疑，但外媒《WION》也指出，理性派聲音認為不必過度解讀，應回歸現實觀察國際局勢的發展。

目前歐洲各國看法兩極，部分國家擔心戰火擴大，也有觀點認為先發制人的軍事行動是必要手段。面對2026年這個多事之秋，這份跨越時空的預言，無疑為緊繃的全球局勢增添了更多神祕且不安的色彩。