地方 地方焦點

河豚坐鎮！嘉義燈會回收竹籤大變身　危險垃圾變「藝術防禦刺」

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台灣燈會不僅以璀璨燈光吸引萬眾矚目，現場更出現了一位超吸睛的「環保神隊友」！為解決夜市美食產生的巨量竹籤垃圾，嘉義縣環保局特別推出創意回收計畫——「刺刻行動」。透過設置多座巨型河豚裝置藝術，邀請民眾將用餐後的廢棄竹籤化為河豚身上的防禦刺，將環保行為轉化為趣味的集體創作，成功引發社群熱議。

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）


在燈會現場，各式小吃攤位林立，伴隨而來的廢棄竹籤若直接混入一般垃圾袋，極易刺破袋體，甚至成為清潔同仁在清運過程中的「隱形暗器」，導致扎傷意外。為了守護第一線清潔人員的安全，環保局特別設計這項「刺刻行動」。標語幽默地號召遊客：「用力一插！幫助河豚完成牠的『刺青』大業！」讓原本帶有危險性的垃圾，轉化為強化裝置藝術視覺效果的關鍵元素。

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）


現場設置的巨型河豚裝置，主體以稻草與環保材質打造，外型逗趣活潑。現場更搭配了多款不同風格的宣傳海報，從熱血電影感的「刺刻行動」主題，到可愛動漫風的回收導引，成功吸引各年齡層民眾參與。不少家長帶著孩子一起將竹籤插進河豚身上，藉此進行環境教育，讓小朋友學會垃圾分類的重要性。

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）

「這真的很有創意！」現場民眾張先生表示，「以前吃完串燒竹籤都不知道怎麼丟，怕扎到人，現在可以幫河豚『加刺』，覺得很有參與感，也很有意義。」

▲▼ 燈會驚見巨型河豚！嘉義縣推「刺刻行動」創意回收，讓廢棄竹籤變身藝術防禦刺 。（圖／翻攝臉書嘉減碳）

嘉義縣政府表示，「竹籤不落地，燈會更美麗」不只是一個口號。透過藝術化的回收裝置，不僅減輕了後續垃圾處理的壓力，更展現了嘉義縣對勞動者的體貼。這項「刺刻行動」預計將在燈會期間持續進行，邀請所有入園觀賞的遊客，共同參與這場最有溫度的環保盛會，用小小的舉動，換取清潔同仁大大的安全。

河豚坐鎮！嘉義燈會回收竹籤大變身　危險垃圾變「藝術防禦刺」

