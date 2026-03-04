　
3C家電

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

▲▼蘋果發表全新Studio Display系列。（圖／蘋果提供）

▲蘋果發表全新Studio Display系列。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果宣布推出全新 Studio Display 系列顯示器，包含升級版 Studio Display 以及全新 Studio Display XDR，主打專業創作者與高階使用者市場。其中 Studio Display XDR 配備 27 吋 5K Retina XDR 面板、mini-LED 背光技術，HDR 峰值亮度達 2000 尼特，並支援 120Hz 更新率與「適應性同步」技術，定位為專業級顯示器新旗艦。

XDR 技術升級　亮度與對比度大幅提升

Studio Display XDR 採用 5120 x 2880 解析度，內建 2,304 個局部調光分區，SDR 亮度最高 1000 尼特，HDR 峰值亮度達 2000 尼特，對比度達 1,000,000:1。除支援 P3 廣色域外，也加入 Adobe RGB 色域，強化印刷與設計工作流程的色彩精準度。更新率提升至 120Hz，並支援 47Hz 至 120Hz 可變更新率，降低延遲並提升動態畫面流暢度。

▲▼蘋果發表全新Studio Display系列。（圖／蘋果提供）

Studio Display 同步升級　導入 Thunderbolt 5

標準版 Studio Display 維持 27 吋 5K Retina 面板，亮度 600 尼特，支援 P3 廣色域。此次升級重點為導入 Thunderbolt 5 連線技術，可菊鍊串接最多四台顯示器，並提供最高 96W 供電功率，支援 14 吋 MacBook Pro 快速充電。

兩款顯示器皆搭載 1200 萬像素 Center Stage 相機，支援「桌上視角」功能，並配備錄音室等級三麥克風陣列與支援「空間音訊」的六揚聲器系統，強化視訊會議與內容創作體驗。

※ 價格與上市資訊

Studio Display 建議售價 NT$52,900 起，教育優惠價 NT$49,600 起；Studio Display XDR 建議售價 NT$109,900 起，教育優惠價 NT$106,600 起。兩款產品均提供標準玻璃與奈米紋理玻璃版本，將於日後在台灣開放訂購。

蘋果表示，新系列產品在設計上採用 100% 再生鋁材與高比例再生玻璃，並朝 2030 年碳足跡中和目標邁進。

