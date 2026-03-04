　
社會 社會焦點 保障人權

身障女失蹤26天！竟是被男友騙到南部行乞　法官加重判刑4月

▲方姓男子多次違反保護令，仍將身障前女友帶往南部行乞，遭台南地院加重判刑4月。（記者林東良攝）

▲方姓男子多次違反保護令，仍將身障前女友帶往南部行乞，遭台南地院加重判刑4月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

30多歲方姓男子，曾對中度智能障礙的前女友施暴，還將她自北部帶到高雄行乞，即使基隆地方法院核發民事通常保護令，明令不得騷擾、接觸或控制女方，並須遠離其住居所及上課地點至少100公尺，方男竟再度違反保護令，又把前女友帶往台南行乞，被依違反保護令判刑3月，上訴台南地院二審認為量刑過輕，加重改判4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，方男與被害人曾為男女朋友，方男曾對廖女有家暴行為，並將她帶離原本生活環境至高雄街頭行乞，基隆地院核發保護令後，方男卻未加收斂。

在保護令有效期間內，方男多次違規騷擾接觸廖女，2024年1月28日，他致電聯繫廖女，約至北部一處公車站見面，再將她帶往高雄共同行乞。直到同年2月22日上午，警方在台南市中西區發現兩人於街頭行乞，查證後赫然發現廖女為失蹤人口，且為保護令所列被害人，才揭發此事。

台南地院二審指出，方男早已有多次違反保護令前科。包括2023年8月至11月間，多次遭基隆地院、高雄地院及橋頭地院判處拘役確定，卻仍未悔改。每次皆因家屬察覺廖女失蹤報警，警方查獲後才得以將人尋回，讓被害人及其家屬長期處於擔憂與恐懼之中。

法官認為，方男明知保護令存在，仍一再挑戰司法權威，多次將被害人帶往高雄行乞，難認素行良好；且其無力提供女方妥善生活環境，卻以「愛」為名持續控制對方行動，對被害人及其家屬感受毫無尊重，行為實值非輕。

法院審酌方男坦承犯行，並持有輕度身心障礙證明，兼衡其智識程度與經濟狀況，認為仍應給予適度考量，最終改判4月徒刑，得易科罰金，全案不得上訴。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚
許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

17歲少女被禁網！年初二謊稱返校去見男網友　為愛休學急死家長

屏東男用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

「酒駕被追撞」要關6個月　駕駛不服提告慘敗

台中裝修工借老闆車失聯...驚見陳屍車內！搜出毒品吸食器

提供銀行、農會戶頭！嘉義男助詐團騙6人得手1172萬　遭判2年8月

警政署長張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」守護民眾荷包

台中街頭連環撞！阿北追撞4汽機車警車也遭殃　驚悚瞬間曝

連吸7毒開賓士害1死6傷！恐怖喪屍國中門口前逆飆　判囚12年7月

母子玩漂漂河「慘卡半空不會動」　爆笑真相曝光：2人太輕了

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

檳榔攤遭持刀恐嚇毀損　警火速逮人送辦

檳榔攤遭持刀恐嚇毀損　警火速逮人送辦

許姓女子經營的檳榔攤遭周姓男子持刀恐嚇、毀損，東港警分局獲報後迅速查緝到案，據查起因於親屬間金錢糾紛，致周男情緒失控到場滋事，訊後依恐嚇及毀損罪嫌移送偵辦，並主動聲請保護令，以維護當事人安全。

屏東女遭怪男多次尾隨叫囂　警協助聲請保護令

屏東女遭怪男多次尾隨叫囂　警協助聲請保護令

快訊／翁持鋸子追殺母女3人　裁定羈押

快訊／翁持鋸子追殺母女3人　裁定羈押

恐怖男揮鋸子+榔頭追殺妻女　3人血噴滿地送醫搶救

恐怖男揮鋸子+榔頭追殺妻女　3人血噴滿地送醫搶救

無視保護令刪妻9700張照　碩士男下場慘

無視保護令刪妻9700張照　碩士男下場慘

保護令身障女友行乞南院

