身障女失蹤26天！竟是被男友騙到南部行乞　法官加重判刑4月

▲方姓男子多次違反保護令，仍將身障前女友帶往南部行乞，遭台南地院加重判刑4月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

30多歲方姓男子，曾對中度智能障礙的前女友施暴，還將她自北部帶到高雄行乞，即使基隆地方法院核發民事通常保護令，明令不得騷擾、接觸或控制女方，並須遠離其住居所及上課地點至少100公尺，方男竟再度違反保護令，又把前女友帶往台南行乞，被依違反保護令判刑3月，上訴台南地院二審認為量刑過輕，加重改判4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，方男與被害人曾為男女朋友，方男曾對廖女有家暴行為，並將她帶離原本生活環境至高雄街頭行乞，基隆地院核發保護令後，方男卻未加收斂。

在保護令有效期間內，方男多次違規騷擾接觸廖女，2024年1月28日，他致電聯繫廖女，約至北部一處公車站見面，再將她帶往高雄共同行乞。直到同年2月22日上午，警方在台南市中西區發現兩人於街頭行乞，查證後赫然發現廖女為失蹤人口，且為保護令所列被害人，才揭發此事。

台南地院二審指出，方男早已有多次違反保護令前科。包括2023年8月至11月間，多次遭基隆地院、高雄地院及橋頭地院判處拘役確定，卻仍未悔改。每次皆因家屬察覺廖女失蹤報警，警方查獲後才得以將人尋回，讓被害人及其家屬長期處於擔憂與恐懼之中。

法官認為，方男明知保護令存在，仍一再挑戰司法權威，多次將被害人帶往高雄行乞，難認素行良好；且其無力提供女方妥善生活環境，卻以「愛」為名持續控制對方行動，對被害人及其家屬感受毫無尊重，行為實值非輕。

法院審酌方男坦承犯行，並持有輕度身心障礙證明，兼衡其智識程度與經濟狀況，認為仍應給予適度考量，最終改判4月徒刑，得易科罰金，全案不得上訴。