表態挺陳見賢！　挺白藥師喊話小草：陳出線更容易打贏新竹縣選戰

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，最新民調顯示，若藍委徐欣瑩以無黨籍脫黨參選，與國民黨副縣長陳見賢、民進黨竹北市長鄭朝方形成「三腳督」，陳見賢以34.6%支持度領先，鄭朝方以28.8%居次，徐欣瑩則獲22.1%墊底。對此，力挺民眾黨的藥師林士峰昨（3日）發文表示，陳見賢雖在民眾黨支持度墊底，但為了新竹縣勝利，自己認為陳見賢如果能出線，更容易打贏新竹縣選戰，3月25日至27日民調比拚，請接到電話的朋友，表態支持陳見賢，贏下新竹縣這一局。

根據《TVBS》3日公布一份藍營委託所做內參民調數據，若國民黨推派陳見賢披掛上陣，陳見賢則以43.8%勝過鄭朝方的36.4%，差距7.4個百分點；若改由國民黨徐欣瑩對決民進黨鄭朝方，徐欣瑩以43.1%的支持度領先鄭朝方的31.8%，差距11.3個百分點。

民調指出，若徐欣瑩以無黨籍身分脫黨參選，與陳見賢、鄭朝方形成「三腳督」，陳見賢以34.6%支持度保持領先，鄭朝方以28.8%居次，徐欣瑩則獲22.1%墊底。

在國民黨黨內互比部分，徐欣瑩獲得40.6%的支持度，微幅領先陳見賢的36.2%，雙方差距4.4個百分點。

交叉分析顯示，徐欣瑩在年輕族群中優勢明顯，20至29歲獲得50.1%支持；陳見賢則在60歲以上長者中以41.3%佔優。值得注意的是，台灣民眾黨支持者中，高達56.4%傾向支持徐欣瑩，僅29.8%青睞陳見賢。

對此，藥師林士峰表示，最新民調顯示，新竹縣長這一局，國民黨派陳見賢出戰比派徐欣瑩更具有優勢。陳見賢的民調趨勢向上，徐欣瑩的民調趨勢向下。

林士峰表示，自己知道這樣寫很逆風，民調顯示，陳見賢在民眾黨的支持度墊底，但是為了新竹縣的勝利，自己認為陳見賢如果能出線，更容易打贏2026年新竹縣的選戰。

林士峰更喊話，3月25日至27日進行民調比拚，請接到電話的朋友，表態支持陳見賢，贏下新竹縣這一局。

本次調查由TVBS民意調查中心執行，針對戶籍設於新竹縣且年滿20歲的民眾進行電話訪問。調查期間為115年（2026年）2月25日至27日，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）配合RDD電話號碼後兩碼隨機抽樣，並透過任意成人法過濾合格受訪者。最終共計完成1,076份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內。調查數據已依據內政部公布之114年底新竹縣人口統計資料，針對受訪者的性別、年齡、地區及教育程度進行結構加權處理，以確保樣本具備整體代表性。