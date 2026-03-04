　
    • 　
>
超級難感應！水龍頭「靠1招」狂流水　大票人驚：太實用

▲▼ 。（圖／nickchen8818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鋪一張衛生紙，水龍頭就會一直出水了。（圖／nickchen8818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

爸媽們必學！一名網友分享超實用生活小技巧，原來只需將一張衛生紙蓋在感應水龍頭的紅外線偵測器上，水流便能持續不斷，如果沒有衛生紙的話，也可一隻手碰在偵測器上，也能達到一樣的效果。文章曝光後，引來網友讚爆，「每次抱著小孩洗手，那個感應超弱…都快瘋了！」

一名網友在Threads分享生活小技巧，只需將一張衛生紙輕輕蓋在水龍頭的紅外線偵測器上，水流便能持續不斷。這個方法適用於大多數安裝了紅外線偵測器的感應式水龍頭，尤其當水流不小心中斷，而你又需要水長時間流動時，這招能為你節省不少麻煩。

如果你手頭沒有衛生紙，也不用擔心。原PO笑稱，也可用另一隻手的手指輕輕觸碰在偵測器上，同樣能夠達到保持水流的效果。這個小巧思簡單有效，無論是洗手、清潔還是其他需要長時間水流的場合，都能輕鬆應對。

▲▼ 。（圖／nickchen8818提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲手放在偵測器上，水也會一直流。

爸媽必學小妙招，解決孩子洗手困難

文章曝光後，「真的假的？每次用這種感應式的我都懷疑自己是不是鬼？我是沒溫度、沒體積還是怎樣」「終於可以解決小孩洗手的問題，每次抱著小孩洗手，那個感應超弱…都快瘋了」、「原來有些感應不是在下面，是在上面」、「所有有幼兒的爸媽都好需要！有小孩後超恨感應式水龍頭」、「21世紀未解之謎，洗手一分鐘卻花40秒在感應」、「超實用技巧」。

對此，原PO進一步解釋，「感應器還是在水龍頭裡面，要把衛生紙稍微凸出水龍頭一點點，再蓋住它的原理，應該是衛生紙罩住了光線感應器，所以才會一直觸發。」

＊本文獲nickchen8818授權提供！

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

