大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

記者陳宏瑞／高雄報導

國道1號南下高雄路竹段昨（3）日上午傳出死亡車禍，44歲郭姓男子開車上班途中，竟遭後方知名物流公司聯結車追撞，整輛白色轎車被硬推進前方貨櫃車底，瞬間夾成「鐵餅」。郭男受困近1小時救出時已無生命跡象，送醫仍宣告不治。奪命8秒畫面曝光後引爆網怒，肇事物流公司更被網友起底狂洗負評。

▲肇事物流連結車（紅圈處）撞上小轎車，再推撞上前方貨櫃車。（圖／翻攝自臉書社團職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

▲郭男的車被撞成廢鐵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方指出，事故發生在昨日上午7時49分，地點位於國1南向340.3公里路竹路段，因現場道路施工，車流一度放緩甚至停滯。當時46歲包姓男子駕駛貨櫃車停等，郭男駕駛自小客車在後方依序停下，不料後方、48歲陳姓男子駕駛的物流聯結車，疑似分心未注意前方動態，直接撞上郭男車尾，再往前推撞上貨櫃車。

從曝光影像可見，物流大車雖未高速衝撞，但憑藉龐大車重仍將轎車整輛推擠向前，白車當場被擠進貨櫃車尾部，在兩輛巨型車輛夾擊下，車體嚴重潰縮變形，幾乎成了一堆廢鐵。

警消獲報趕抵，動用破壞器材搶救，郭男受困車內近1小時才被救出，但已無呼吸心跳，送醫後仍因內出血及多處骨折傷重不治。據了解，死者郭男為傳產業務員，平日往返台南與高雄路竹通勤，未料一次日常上班路竟成最後一程，家屬接獲噩耗悲痛萬分。

事故曝光後，眼尖網友發現肇事聯結車隸屬某知名物流公司，大批網友湧入Google評論狂刷負評，目前評分已跌至1.2顆星。留言區罵聲不斷，不少人指控曾遭該公司車輛逼車、狂按喇叭，「關評論哦老闆沒膽？」、「很差勁的公司」、「被逼過車的+1」等怒批聲浪不斷。

國道警方初步認定，陳姓駕駛因未注意車前狀況釀禍，至於詳細肇事責任與是否涉及過失致死，仍待進一步調查釐清。