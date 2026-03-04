轎車闖紅燈！19歲騎士被撞飛騰空2米　飛過車頂重摔骨折畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區日前發生一起驚悚車禍，一名男子駕駛自小客車疑似闖紅燈，於十字路口與一輛車發生猛烈碰撞，由於撞擊力道強大，騎士當場騰空飛過自小客車重摔落地，導致肋骨受傷及大腿骨折，所幸緊急送醫後無生命危險。警方目前初步研判事故主因為汽車駕駛違規闖紅燈，詳細責任歸屬仍待進一步釐清。

苓雅分局表示，2月15日15時57分接獲報案，指稱四維四路與永泰路口發生交通事故。經警方到場瞭解，現年51歲的許姓男子當時駕駛汽車沿四維四路東往西方向行駛，而19歲的方姓男子則騎乘機車沿永泰路南向北行駛。雙方於路口相遇時避讓不及，發生正面衝突。

▲許男駕駛自小客車行經十字路口時，疑似闖紅燈，衝撞一輛機車，造成男騎士騰空飛起重摔。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

根據現場監視器畫面顯示，撞擊力道十分強勁，方姓騎士在碰撞瞬間整個人飛離機車，整個人騰空飛過自小客車頂後重摔落地，後方一名騎目目擊車禍發生過程，立即下車協助。救護人員趕抵現場後，確認方男肋骨受傷、大腿骨折，隨即送往醫院治療，所幸其意識清楚，並無大礙；駕駛許男則自述胸口不適，自行前往醫院就診。

警方對雙方進行酒測，確認均無酒駕情事。經訪查周邊並調閱監視器畫面，初步分析事故原因為許姓駕駛闖紅燈肇禍。針對許男違規行為，警方已依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項裁處，最高可處新台幣5,400元罰鍰。

至於詳細的交通鑑定與賠償責任，將由交通大隊進一步分析研判。警方也藉此呼籲，行經路口務必遵守號誌燈號，切勿搶快闖紅燈，以維護自身及他人用路安全。

