頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

▲速食店本周會員日優惠整理。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

肯德基今天推出「炸翻星期三」活動，有咔啦脆雞餐99元等3項優惠；頂呱呱今會員日祭出地瓜薯條買1送1；德克士脆皮炸雞將在8日會員日推咔滋脆皮炸雞等17品項加10元多1件好康。

▲肯德基激省56折桶餐內含6塊咔啦脆雞。（示意圖／記者蕭筠攝）

●肯德基

肯德基今天「炸翻星期三」有「咔啦脆雞餐99元」，含咔啦脆雞2塊、小杯無糖茉莉綠茶；「激省56折桶餐」，含咔啦脆雞6塊，特價239元；「雞塊買1送1」，含2份共8塊上校雞塊，特價49元；「外送滿399元享免運」，今天上午10時30分於PK APP開放領券，可使用至6日。

●頂呱呱

今天頂呱呱周三會員日祭出「地瓜薯條買1送1」，2份地瓜薯條69元，須於官方LINE帳號領券，每券限用1次。松山機場、桃園機場店不適用。

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞3月8日「逢8會員日」祭出17項「加10元多1件」，包括咔滋脆皮炸雞、黃金Q蝦堡、起司蔬菜牛肉堡、椒香雞腿堡、檸香雞腿堡、咔滋薯霸、黃金薯餅、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、鮮萃檸檬綠茶、冰紅茶、經典冰奶茶、百事可樂、無糖綠茶、七喜、美式咖啡。