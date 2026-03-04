敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

▲敘利亞宣布在邊境地區增派兵力。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續，敘利亞國防部4日證實已增派兵力進駐與黎巴嫩、伊拉克接壤的邊境地區，作為區域衝突升溫之際保護控制邊境行動的一部分。據信敘軍這次調動包括數千名士兵與火箭砲部隊，顯示敘利亞軍方正高度警戒應對區域衝突，部分黎巴嫩官員則是擔憂敘利亞可能發動入侵。

路透引述多名敘利亞與黎巴嫩人士說法指出，這次增派的多個陸軍師級部隊涵蓋第52師與第84師，擴大在荷姆斯（Homs）及塔爾圖斯（Tartus）南部的部署，除了步兵單位外，還動員裝甲車以及格拉德（Grad）、喀秋莎（Katyusha）等短程火箭發射器。

根據敘利亞國防部的說法，增派兵力是為了在地區衝突不斷升級的情況下，保護並控制邊界。儘管相關行動自今年2月就已展開，但隨著地區衝突加劇，最近數日的調度節奏明顯加快。

敘利亞官員透露，此舉旨在打擊毒品與武器走私，並阻止伊朗支持的黎巴嫩真主黨或其他武裝分子滲透敘利亞。敘國安全官員指出，大馬士革並無針對任何鄰國採取軍事行動的計畫，但敘利亞已準備好應對任何對自身或夥伴的安全威脅。

雖然敘軍否認有進攻意圖，但此番大動作已在部分歐洲和黎巴嫩官員之間引發對可能入侵的擔憂。黎巴嫩高層則透露，敘利亞當局已告知黎巴嫩，敘利亞在山區所部署火箭發射器是針對真主黨可能對敘利亞發動的任何行動或襲擊的防禦措施。