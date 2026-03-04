　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

▲▼ 敘利亞士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞宣布在邊境地區增派兵力。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續，敘利亞國防部4日證實已增派兵力進駐與黎巴嫩、伊拉克接壤的邊境地區，作為區域衝突升溫之際保護控制邊境行動的一部分。據信敘軍這次調動包括數千名士兵與火箭砲部隊，顯示敘利亞軍方正高度警戒應對區域衝突，部分黎巴嫩官員則是擔憂敘利亞可能發動入侵。

路透引述多名敘利亞與黎巴嫩人士說法指出，這次增派的多個陸軍師級部隊涵蓋第52師與第84師，擴大在荷姆斯（Homs）及塔爾圖斯（Tartus）南部的部署，除了步兵單位外，還動員裝甲車以及格拉德（Grad）、喀秋莎（Katyusha）等短程火箭發射器。

根據敘利亞國防部的說法，增派兵力是為了在地區衝突不斷升級的情況下，保護並控制邊界。儘管相關行動自今年2月就已展開，但隨著地區衝突加劇，最近數日的調度節奏明顯加快。

敘利亞官員透露，此舉旨在打擊毒品與武器走私，並阻止伊朗支持的黎巴嫩真主黨或其他武裝分子滲透敘利亞。敘國安全官員指出，大馬士革並無針對任何鄰國採取軍事行動的計畫，但敘利亞已準備好應對任何對自身或夥伴的安全威脅。

雖然敘軍否認有進攻意圖，但此番大動作已在部分歐洲和黎巴嫩官員之間引發對可能入侵的擔憂。黎巴嫩高層則透露，敘利亞當局已告知黎巴嫩，敘利亞在山區所部署火箭發射器是針對真主黨可能對敘利亞發動的任何行動或襲擊的防禦措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年
美特種部隊出動！聯手厄瓜多軍事行動　30秒畫面曝光
地方盛傳！「性騷美女里長」大咖就是他
衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女護士主動開約「多次床戰男病患」　被抓包竟誣告遭性侵

中東最新戰況！美軍打擊2000目標　伊朗17船艦沉沒

敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

日本、南韓加速安排「撤離中東」　撤僑面臨空襲、齋戒月挑戰

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

女護士主動開約「多次床戰男病患」　被抓包竟誣告遭性侵

中東最新戰況！美軍打擊2000目標　伊朗17船艦沉沒

敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

日本、南韓加速安排「撤離中東」　撤僑面臨空襲、齋戒月挑戰

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

滯留中東怎自保？　外交部公布最新各國撤離建議與協助措施

每天47人確診乳癌！　醫揭「小胸部」意外優勢

懷孕突血崩…醒來才知「子宮被摘除」　黃豪平女友首演台八曝心聲

曝藍各版軍購條例「通通沒看過」　王鴻薇：我們不是當事人？

WBC韓國首戰先發蘇珩準　喊話捷克戰：拿出符合韓職投手的表現

王彥程首局崩盤後強勢回穩　3局連3K展現「兩極投球」

林家正確定新東家　親揭早已簽約：現在只想專心WBC

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

巧合？龍婆預言「2026春季東方點火」爆三戰

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

更多熱門

相關新聞

點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩潰危機

點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩潰危機

隨著中東局勢再度陷入動盪，川普（Donald Trump）對德黑蘭採取的強硬軍事行動，正將區域安全推向難以預測的懸崖邊緣。根據國際危機組織伊朗專案主任阿里·瓦埃茲（Ali Vaez）於2026年3月1日在《外交事務》（Foreign Affairs）發表的文章顯示，美國近期針對伊朗及其代理人的攻擊行動，不僅是一場軍事上的實力展示，更是一場波及全球地緣政治的巨大豪賭。這場被視為「打開波斯灣潘朵拉盒子」的行動，正考驗著德黑蘭的戰略耐性，也讓全球能源命脈籠罩在戰爭的陰影之下。

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

關鍵字：

敘利亞中東黎巴嫩

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面