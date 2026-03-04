以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

▲以色列打擊伊朗一座地下核設施。（圖／翻攝自IDF）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍3日表示，以軍空軍戰機摧毀伊朗德黑蘭郊外一處秘密地下核設施。同時川普特使魏科夫（Steve Witkoff）披露，伊朗談判代表上月在會談期間告知，伊朗已擁有足以製造11枚核彈的濃縮鈾。

以軍掌握科學家行蹤 轟炸核設施

以色列時報、紐約郵報等報導，美國與以色列的聯合轟炸行動至今已持續4天，以軍對伊朗投擲的彈藥數量總數超越去年6月的12日戰爭。以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）在記者會上表示，在去年6月的戰爭過後，伊朗並未停止軍事核活動，反而把基礎設施轉移至地下場所，試圖躲避偵察並持續進行研發。

???? NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT SITE STRUCK



The covert ‘Minzadehei’ compound was used by a group of nuclear scientists who operated to develop a key component for nuclear weapons.



Using intelligence, the IDF tracked the activities at this new location, removing a key component… pic.twitter.com/xwXQud49gN — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

德夫林（Effie Defrin）說明，核科學家在這處地下核設施「明扎德黑」（Minzadehei）秘密從事核武器所需能力的開發工作，以色列國防軍持續監控並掌握伊朗核科學家動向，確認地點發動精確打擊。

國際原子能總署（IAEA）3日透過簡短聲明證實，庫姆市郊的地下燃料濃縮廠（FEP）入口建築受損，預期不會產生輻射後果。

伊朗承認 擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）2日晚間表示，在美伊上月會談期間，伊朗官員告知已經擁有460公斤60%濃縮鈾，也清楚這足以製造11枚核彈，以此作為談判起點。

魏科夫強調，美方曾提議為伊朗提供未來10年核燃料，條件是不得用於任何武器計畫，但遭德黑蘭拒絕，「這讓我們當下就明白，他們除了保留濃縮能力以製造武器外，別無他意」。