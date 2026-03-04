轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

▲美軍中央司令部司令庫珀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續，美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）3日證實，美軍目前投入超過5萬名兵力、200架戰機、2艘航母等，持續進行全天候打擊，至今已轟炸伊朗境內近2000個目標，大幅削弱伊朗防空能力，摧毀數百枚飛彈、發射裝置及無人機，擊沉17艘伊朗軍艦，「我們才剛開始」。

美軍轟炸伊朗近2000個目標 擊沉17艦艇

CNN、美聯社報導，庫珀稱美國正在「獵殺」伊朗殘餘的移動式彈道飛彈發射器，以消除殘存的發射能力，擊沉17艘伊朗船艦，「簡單來說，我們的重點是射擊所有能對我們開火的東西」。

庫珀還提及B-2與B-1轟炸機所進行的「外科手術式」打擊行動，「我們也在擊沉伊朗海軍－整個海軍」，其中包括一艘潛艦，「那艘潛艦現在側面破了一個大洞」，過去數十年伊朗政權一直在騷擾國際航運，如今在阿拉伯灣、荷莫茲海峽或阿曼灣已不見任何伊朗船隻蹤影。

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

伊朗反擊 發射500枚飛彈

面對美國與以色列兩國聯手轟炸，伊朗也展開強烈報復。庫珀透露，伊朗已發射超過500枚彈道飛彈及2000架無人機，但其攻擊能力正持續下降。

疑伊朗無人機攻擊 CIA據點受損

另一方面，沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館2日疑似遭到伊朗無人機攻擊，根據知情人士的說法，和大使館位在同一建築群的中央情報局（CIA）據點同樣受到波及，建築物明顯受損，但並未造成人員傷亡。

伊朗革命衛隊（IRGC）透過Telegram表示，已開始摧毀該區域內的美國政治中心，「沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館爆炸事件正是朝著這個方向邁出的一步」。