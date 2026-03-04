丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

▲台中一名王男跟朋友在自家門口聊天，順手把裝有150萬現金的袋子放置，不慎遺失。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名王姓員工替公司代領150萬貨款後，把裝有大量現金的帆布袋放置家門口，跟友人一起聊天、倒垃圾後，忘記拿走袋子，回頭查找時，錢和袋子都不見了。經警方調閱監視器，才發現是房東的媽媽收起，結束驚魂記。

豐原警分局合作所近日接獲一名王男（24歲）報案，稱放置在豐原區鎌村路租屋處外的150萬不見，需要警方協助。據警方了解，王男是一家團購公司員工，當天替公司到銀行提領150萬貨款並代為保管，將現金裝載一只帆布袋內，返家時急忙倒垃圾，又遇到朋友上門來聊天，便將帆布袋放置在垃圾桶旁，2人聊完天後，王男才驚覺帆布袋遺失。

▲▼警方查出是王男房東的媽媽將袋子收起，好險錢沒遺失。（圖／記者許權毅翻攝）



王男跟友人折返回丟垃圾處，發現帆布袋已經不見，嚇得趕緊報案，警方調閱監視器，發現是一名婦人拿走袋子，而該名婦人是王男房東的媽媽，以為該袋子是兒子放置，便順手將東西拿回屋內，警方上門後，也確認袋子內現金分文未少，將款項交還給王男，才化解這場虛驚。

王男表示，一時大意差點釀成重大損失，幸賴警方積極協助、迅速尋回，對於警方的效率與熱心深表感謝。

▲王男（左）自稱是團購公司員工，只是代領貨款。（圖／記者許權毅翻攝）