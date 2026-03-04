彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

▲彰化爆某國中教練涉性騷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中去年爆發一名知名武術教練涉嫌性騷擾及霸凌女學生案件，案情出現重大進展！教育處於昨（3）日晚間召開申復審議小組會議，審議結果出爐，認定申復有理，要求校方必須依據《性別平等教育法》重新調查，並同步研議將該名教練暫時停聘，避免他回到校園對當事人造成二度傷害。

這起事件源於去年該校一名女學生遭教練不當身體接觸，甚至被以連坐處罰方式強逼做出「搭拱橋」的高難度動作，以及「青蛙跳繞操場20圈」等不合理體罰，導致學生身心嚴重受創。離譜的是，當女學生鼓起勇氣提出申訴後，竟立刻被踢出團隊通訊群組，讓縣議員賴清美忍不住痛批「這根本是對孩子的二度霸凌」。

然而事件發展至今，家長近期接獲消息，指稱這名教練可能即將返校授課，消息一出立刻引發恐慌，受害學生甚至嚇到不敢去上學！賴清美氣憤表示，雖然家長提出的性騷擾申復案還在跑流程，但學校卻疑似悄悄要讓教練復職，這樣的做法「無疑是在受害家屬傷口上灑鹽」。

對此，彰化縣教育處強調，為確保當事人權益，已在昨晚召開申復審議小組會議，審議結果認定申復有理由，這也代表原調查結論被推翻，案件必須重新檢視。教育處已於今日發函和美國中，要求校方依《性別平等教育法》第37條規定重啟調查。

更關鍵的是，教育處同時要求校方立即召開「專任運動教練評審委員會」，針對該名教練在調查期間的職務問題進行研議，討論是否予以暫時停聘，避免爭議人物在調查結果出爐前就重返校園，確保學生的受教安全與心理權益。全案將由新的調查小組重啟調查，還給受害學生一個公道。