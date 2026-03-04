　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

盤點「十五五開局」2026中國經濟　張斌：正處於走出需求不足的關鍵

▲江蘇淮安一間超市,購物,消費,內需。（圖／CFP）

▲大陸官方在經濟面持續提出刺激內需消費的相關政策。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026年兩會即將開幕，適逢中國經濟社會發展的第十五個五年（十五五）計劃開局之年，面對社會經濟持續通縮及全球政治經濟環境劇烈變動的情況下，大陸官方不斷強調「提振內需」來刺激經濟，對此，大陸社科院經濟專家張斌表示，現正處於走出需求不足的關鍵階段，財政需要加大舉債和增加支出，貨幣需要降低政策利率，以幫助更快走出需求不足。

▲大陸社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌。（圖／CFP）

▲大陸社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌。（圖／CFP）

張斌在接受《澎湃新聞》專訪時提到，出口以及外貿整體形勢在「十五五」時期會保持著比較好的勢頭，「拉長時間看，最主要是因為中國製造業生產力非常穩定且持續在改善，中國製造的產品在國際市場競爭力越來越強，這是中國出口最根本的保障。」

就2026年的「十五五」開局整體經濟形勢而言，張斌認為，今年可能在走出需求不足方面取得更多實質性的進步，企業的盈利、居民的收入、就業都能有一些實質性的改善，很期待這些變化的發生，「當然也會面臨一些挑戰和風險，特別是一些外部的挑戰和風險，大家也看到從開年到現在，地緣政治衝突很激烈，外貿環境、全球大宗商品的價格變化也比較劇烈，可能都在不同程度上會對我們帶來一些衝擊。」

▲中國人民銀行,央行,大陸央行,中國央行。（圖／CFP）

▲大陸央行。（圖／CFP）

面對內外部經濟不穩定形勢，大陸官方持續將「提振內需」視為拉動經濟循環的「重中之重」。對此，張斌表示，當下處在非常關鍵的階段，已經看到一些預期的改善跡象，包括資產價格、金融市場指標皆有所改善，這是在經濟復蘇週期過程中的一些早期現象，「能不能延續到中段，順利走出需求不足，還需要政策再進一步加力，讓企業投資是賺錢的，居民買房也不虧錢，盡快走出需求不足，今年很期待有一些實質性的改善。」

在財政政策方面，張斌指出，政府增加公共債務、增加支出，這方面的空間仍十分充裕，增加債務不會威脅到貨幣的信用，也不會威脅到債務的可持續性。

▲北京中央商務區,馬年,街道,行人,金融。（圖／CFP）

▲北京市區金融重鎮中央商務區。（圖／CFP）

此外，進一步降低「政策利率」張斌主張能刺激內需的做法，他認為，主要就是降低OMO（公開市場操作）利率，中長期的各種貸款利率都會跟著一起下降，整個利率體系的中樞就會跟著下降，「這對於降低企業的融資成本，降低債務壓力，提高資產估值都是有利的，通過多種渠道幫助政府、企業、居民，一方面讓他們的資產負債表比過去更健康，另一方面，如果融資成本更低，企業資產估值更高，將有助於提高企業投資積極性，如果企業投資、居民購房意願都能回升到正常的合理水平，那全社會的收入、消費也就跟著起來了，中國也可以更快走出需求不足。」

張斌強調，擴內需與對外貿易有存在一定關係，如果中國能夠比較成功地擴大內需，對於平衡貿易、減少貿易順差有一定幫助，擴大內需會增加進口，也可能會減少一些出口，這對於與更多的貿易夥伴建立更好的經貿關係有幫助，「從這點來看，擴內需不僅僅是內政，也是外交。」

關鍵字：

大陸經濟內需政策利率中國出口通縮兩會2026兩會

