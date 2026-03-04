桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

▲桃園婦曬太陽暖身卻走出社區跌坐路邊，巡警獲報前往救助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲曾姓婦人，疑似因記憶力衰退，在住家社區中庭曬太陽時，竟獨自徒步走出社區迷途，不慎跌坐在車水馬龍的路邊。警方獲報迅速到場，安撫後透過警車廣播系統，終於找到家屬。

▲透過警車廣播系統順利找到家人。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所巡佐林偉政、警員王耀民2日接獲報案，一名白髮老婦疑似失智跌坐路邊，需要協助。員警立即趕赴現場，先攙扶到安全處確認其身體並無明顯外傷不適，因婦人一時無法說出住址與家屬聯絡方式，員警靈機一動，決定以警車載著她沿街尋找熟悉環境，希望藉由街景喚起記憶。

當行經某處社區時，婦人突然驚呼出聲，似乎回憶起熟悉片段，警方隨即深入周邊巷弄，同時啟用警車廣播系統，向社區住戶說明有長者疑似走失，請家屬或鄰居協助確認。果然不久後，家屬聞訊趕來，見到老婦平安無事，激動萬分，頻頻向警方致謝。家屬表示，老婦近年記憶力逐漸衰退，前天僅是在中庭曬太陽暖身，未料一轉眼便走出社區迷失方向，全家人焦急萬分四處尋找。幸有警方及時伸出援手。

龍潭警分局分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，應多加關懷與陪伴，儘量避免單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能確認身分協助返家。