地方 地方焦點

桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

▲桃園婦曬太陽暖身卻走出社區跌坐路邊，巡警獲報前往救助。（圖／龍潭警分局提供）

▲桃園婦曬太陽暖身卻走出社區跌坐路邊，巡警獲報前往救助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲曾姓婦人，疑似因記憶力衰退，在住家社區中庭曬太陽時，竟獨自徒步走出社區迷途，不慎跌坐在車水馬龍的路邊。警方獲報迅速到場，安撫後透過警車廣播系統，終於找到家屬。

▲透過警車廣播系統順利找到家人。（圖／龍潭警分局提供）

▲透過警車廣播系統順利找到家人。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所巡佐林偉政、警員王耀民2日接獲報案，一名白髮老婦疑似失智跌坐路邊，需要協助。員警立即趕赴現場，先攙扶到安全處確認其身體並無明顯外傷不適，因婦人一時無法說出住址與家屬聯絡方式，員警靈機一動，決定以警車載著她沿街尋找熟悉環境，希望藉由街景喚起記憶。

當行經某處社區時，婦人突然驚呼出聲，似乎回憶起熟悉片段，警方隨即深入周邊巷弄，同時啟用警車廣播系統，向社區住戶說明有長者疑似走失，請家屬或鄰居協助確認。果然不久後，家屬聞訊趕來，見到老婦平安無事，激動萬分，頻頻向警方致謝。家屬表示，老婦近年記憶力逐漸衰退，前天僅是在中庭曬太陽暖身，未料一轉眼便走出社區迷失方向，全家人焦急萬分四處尋找。幸有警方及時伸出援手。

龍潭警分局分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，應多加關懷與陪伴，儘量避免單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能確認身分協助返家。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮婦酒後赤腳買咖啡迷途　警代購送回家

花蓮婦酒後赤腳買咖啡迷途　警代購送回家

花蓮新城警分局北埔派出所員警日前深夜執行巡邏勤務，行經新秀村樹林街，由南往北行駛途中，發現一名婦人赤腳獨自行走於馬路上，因夜間照明不足，視線不佳而發生危險意外，遂立即下車關心。

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

韓籍女外出購物迷途　警靠一句話找到她

韓籍女外出購物迷途　警靠一句話找到她

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

迷途母愛4小時不放棄　警暖心圓夢助她見兒

迷途母愛4小時不放棄　警暖心圓夢助她見兒

曬太陽迷途跌坐路邊

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

