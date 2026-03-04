　
    • 　
>
政治

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

▲總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲近日透露，聽說有位「民進黨大老」為他喊冤，卻「被賴總統叫去問話」、最終不歡而散，而媒體則點名這位「大老」是總統府資政謝長廷。對此，謝長廷3日駁斥該消息，強調「怎麼可能去和總統爭吵？賴總統也從沒找去問話的作風」。謝長廷也透露，自己在今年一月底見過柯文哲，談了立法院癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，柯也提到4000億軍備預算案，之前自己也有見黃國昌，主要都在談如何打破僵局，向前走，並不是談柯文哲的案子。

謝長廷表示，今日新聞在「民進黨大老幫柯文哲喊冤」一文中，引述柯文哲的話：「聽說」有民進黨大老為他喊冤與賴清德總統不歡而散云云。本來所謂「聽說」就有不確定也不擔保真實之意，而所謂民進黨「大老」不管自認或他認的大老，人數都也還不少，不能確定他是指誰，內容即使荒唐，自己也不需要澄清，但某記者竟說「據了解這位大老是指謝長廷」，真的是造謠一張嘴，澄清跑斷腿，除了去函更正外，並在此鄭重澄清。

謝長廷表示，自己和柯文哲是舊識，柯文哲一年多前被起訴時，自己的確曾說「起訴書收賄證據薄弱」，這是細讀起訴書後的確信，而且是公開貼文說的，怎麼可能去和總統爭吵？記憶中，賴總統從來也沒有找自己去問話的作風。

謝長廷指出，新聞內還引述自己的話，說因為沒有證據，起訴書才會長達800頁？別說自己50多年前就有律師資格，常識也知道起訴書頁數多少和被告人、證人等的人數，還有案件複雜性有相對關係，證據越多依邏輯說，頁數應該是越多而不是越少，怎麼會說「沒有證據頁數才多」這種沒常識的話？

接著，謝長廷自爆，不過，自己在一月底倒是見過柯文哲（1月27日），在那3天前也見了王金平，談的是立法院癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，王前院長提了一些具體建議，所以自己就在27日和柯見面，談了相同問題，他說白黨也要提4000億的軍備預算案，通通付委就可以解決，我覺得還算正面。

謝長廷表示，後來自己發現那4000億預算要每年審查，有再向柯文哲反應，柯文哲說不清楚細節云云，之前自己也有見黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣可以動起來，向前走，並不是談柯文哲的案子。

謝長廷透露，因為當時柯文哲還帶電子腳鐐來，朋友如此下場，自己也難過，記得有說辛苦了、委曲了之類的話，也有說不相信柯文哲會收賄，但也有說行政程序不懂觸法可能，也有勸柯文哲多了解審判心理學，他和家人不要辱檢察官、法官或作人格攻擊的話。自己跟柯文哲有line往來，自己同意可以公開，沒有不可告人的事情。


關鍵字：

謝長廷賴清德軍購民眾黨民進黨

