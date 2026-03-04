快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆忠二路派出所所長徐紹文因不滿所內同仁未清洗警用機車，竟當街咆哮同仁，還以舌頭舔手指檢驗機車車牌、車殼乾淨程度，畫面相當離譜，引爆輿論撻伐，遭控涉及職場霸凌，市警局也因此記申誡處分，徐紹文事後向當事員警道歉，遭拔官調任後勤科警務員。

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

徐紹文「舔手指試車」影片在網路上瘋傳，畫面中，徐在人來人往的騎樓訓斥年輕員警，「車子洗過嗎？學校沒有教嗎」、「學校沒有教，所以所長教」接著將伸出食指來回塗抹機車車牌、車身等處，再將食指放回口中舔拭吸吮，藉此證明機車車身「非常乾淨」。

基隆市警察局指出，第一分局忠二路所所長因動作不雅疑有霸凌情事一案，事件發生後雖未接獲相關人員申訴，案經第一分局於3日主動開啟調查，初步查詢相關員警未有不佳感受。

警方表示，為求調查過程及内容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，於接受調查時暢所欲言，經檢討認定現任第一分局忠二路所所長徐紹文應先調離現職，調任為後勤科警務員，由第一分局一組組長傅雄麟暫代理忠二路派出所所長，後續將由第一分局依照規定進行嚴整調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。