社會 社會焦點 保障人權

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

▲▼台64線快速道路東行往板橋區16.7K處車輛火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台64線快速道路東行往板橋區16.7K，有車輛突機械故障自燃。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

台64線快速道路三重段東行往板橋區16.7K外車道處，今(4日)凌晨發生一起車輛火警，。警方1時0分獲報，立即派員到場將火勢撲滅，並於1時52分排除車輛，恢復通行。

據了解，該名28歲華男華姓男子行經該處時，疑似因機械故障致車輛拋錨起火。當時車內僅華男一人，因事故當下情急破窗逃生，導致手部受傷，送醫包紮，不過車輛已燒成廢鐵。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲▼台64線快速道路東行往板橋區16.7K處車輛火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台64線快速道路東行往板橋區16.7K處車輛火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

