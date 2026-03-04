女足抽血教授遭爆「停聘3年」卻恢復任教　教育部：立即暫停排課

▲陳忠慶因女足隊抽血案遭停聘3年，本學期卻仍任教，引發外界質疑。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊去年爆發抽血案，研究計畫主持人陳忠慶教授遭到懲處停聘3年，卻傳出本學期復出任教。台師大指出，因教育部要求補正資料，且停聘須經教育部核定後才生效，導致陳忠慶尚未被停聘。教育部強調，雖未完備正當法律停聘程序，但校方仍不應再為陳師排課，已要求校方暫停排課，並限期補正報教育部。

台師大去年爆發女足隊「抽血換學分」，當時教練周台英遭處解聘且4年不得聘任為教師，計畫主持人陳忠慶和周台英也因為違反人體研究法，分別處以停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師。另周、陳兩師強迫學生回繳費用部分，經查6案與體育署金額不符，還移送檢調偵辦。

不過，陳忠慶卻傳出本學期仍在台師大任教，引發外界質疑。台師大今天證實，本案先前經過本校教評會審議，決議停聘三年，並已依法進行報請教育部核定的程序。教育部日前函復請本校補充相關資料，本校正根據程序辦理資料補正，並將依規定重新提送教師評審委員會審議。

台師大表示，根據現行相關法規，教師停聘處分須經主管機關核定後始生效，故本案行政程序仍在進行中。校方已經根據主管機關指示，請系所就陳師本學期相關課程進行檢視與調整，妥善規劃授課及相關教學配套措施，安排適當師資支援課程或協助指導，以確保學生修課、學習及畢業規劃不受影響。

教育部表示，已針對陳師違反人體研究法予以裁罰，因此陳師違反學術倫理部分殆無疑義。且台師大也經過三級教評會決議停聘陳師三年。雖未完備正當法律停聘程序，教育部在去年11月已經函請台師大在兩個月內補正資料，但學校迄今未完成。在此之前，學校仍不應再行就陳師進行排課。

教育部強調，已經要求學校暫停安排陳師授課，並限期補正報教育部。

台師大學生會：速修大學法 教師解聘案應納學生代表或外部專家

台師大學生會要求，校方應立即研擬現陳師所開設的三門課程，課務如何處理方案，避免影響學生修課權益，尤其陳師開設普通體育，與眾多學生能否完成畢業學分要求有關。

台師大學生會指出，女足案至今 461日，足以顯示大學教評會漏洞，交由同儕審理停聘、解聘案，期程又在三級三審流程，與教育部資料來往間延宕，大大影響師生權益及正當法律程序落實。若決議未能落實，制度的結構將被破壞，致學生不再信任校內管道。呼籲，《大學法》應儘速修法，參考高中職以下學校，遇教師解聘案時，納入學生代表或外部專家列席。