國1鼎金段車禍！轎車恍神猛撞前車　4輪朝天車屁股全爛畫面曝

▲國1鼎金段清晨車禍！轎車恍神猛撞前車釀翻覆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號北向362.5公里（鼎金路段）今（4）日清晨5時6分發生一起追撞車禍，一輛自小客車疑因恍神追撞前車肇事，甚至導致前車翻車、4輪朝天，2車的車頭、車尾都嚴重變形毀損。國道警獲報後前往排除，後續依規定處理。

這起追撞車禍發生在今日清晨5點多，當時26歲陳男駕駛自小客車時，疑因精神不濟追撞前車，導致46歲許女駕駛的自小客車翻車肇事。

▲男子開的白車追撞女駕駛的白車，造成對方翻車。（圖／翻攝高速公路資訊網）



根據曝光畫面，肇事自小客的車頭嚴重毀損，遭撞的車尾也凹陷變形，顯見當時撞擊力道之大。國道警表示，現場於6時0分排除，全線恢復通車，由岡山分隊依規定處理。