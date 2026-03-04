　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

記者張方瑀／綜合報導

近日社群媒體瘋傳多段美軍飛行員在科威特彈跳逃生的影片，引發國際關注。根據最新消息指出，1日發生的三架美軍 F-15s戰機遭誤擊墜毀事故，起因竟是一架科威特F/A-18戰機發射飛彈所致。

雷達偵測異常　科威特F/A-18誤射3枚飛彈

根據《華爾街日報》報導，三名熟悉事故初步報告的人士透露，這起嚴重的「友軍誤擊」事故發生於1日。當時一名科威特F/A-18飛行員向美軍戰機發射了三枚飛彈，導致三架F-15戰機全數墜毀。

據了解，當時科威特防空系統正處於高度戒備狀態，因為多架伊朗無人機才剛突破防線，並擊中一座商港的戰術行動中心，造成六名美軍官兵喪生。在神經緊繃的情況下，科威特官員偵測到雷達有戰機飛入，隨即下令開火。

「妳還好嗎？」美軍正妹飛行員獲救燦笑影片曝光

隨著事故發生，網路流出多段疑似美軍飛行員彈跳後的畫面。其中一段影片顯示，一名女性飛行員在F-15戰機墜毀、成功彈射後，面對趕來救援的科威特民眾露出燦爛微笑。

▲▼美軍飛行員獲救燦笑影片瘋船。（圖／翻攝自YouTube）

▲飛行員在F-15戰機墜毀、成功彈射後，面對趕來救援的科威特民眾露出燦爛微笑。（圖／翻攝自YouTube）

畫面中，當地民眾焦急大喊，「妳還好嗎？真的嗎？需要什麼幫助嗎？」該名飛行員看起來毫髮無傷，甚至能輕鬆站立並舉手致意，當地男子則感性表示，「謝謝妳幫助我們。」

美飛行員遭誤認　民眾持鐵管威脅

另一段流出的驚悚影片則記錄了衝突瞬間。在科威特的阿赫馬迪（Al Ahmadi），一名美軍飛行員降落後，一度遭到一群手持金屬管的當地民眾威脅。

影片中，民眾對著掛在降落傘上的飛行員咆哮，飛行員則不斷大喊「後退！停下！」並下跪大喊自己是「美國人」，以證明自己並非威脅。幸好群眾最終意識到他不是伊朗人，才放下武器解除武裝對峙。

波斯灣戰雲密布　「狂怒史詩行動」恐持續數週

美國中央司令部證實，這三架戰機是在應對伊朗報復性打擊時，遭到科威特防空系統誤擊，目前六名機組人員均已安全彈射且傷勢穩定。

此次地區衝突升溫，主因是美以聯軍於上月28日空襲德黑蘭，擊斃伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及40多位高官，伊朗隨即以火箭與無人機大規模反擊。

川普總統已警告，代號「狂怒史詩行動」（Operation Epic Fury）的軍事行動可能還會持續數週，且傷亡人數恐進一步增加。

03/01 全台詐欺最新數據

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列科威特F-18F-15

