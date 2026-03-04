伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

▲伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭慘遭空襲身亡，享年87歲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼在首都德黑蘭召開會議時，遭到以色列軍與美軍空襲身亡。英媒揭露，其實以色列情報當局多年滲透德黑蘭監控系統、運用人工智慧（AI）與大數據建立其維安「生活模式」，精準鎖定行蹤後發動攻擊。對此，美國國防部則強調，擊斃行動「並非美軍軍事行動的一部分」，與華府目標切割。

根據英媒《金融時報》，美軍與以軍的空襲地點位在伊朗首都德黑蘭巴斯德街（Pasteur Street）附近。兩名知情人士透露，以色列多年來駭入德黑蘭幾乎所有交通攝影機，影像經加密後傳回特拉維夫（Tel Aviv）與以色列南部的伺服器。其中一支攝影機角度極具價值，可掌握伊朗高層官員保鏢與司機的停車習慣與出入動線，成為突破高度戒備區域的關鍵。

報導指出，以色列情報單位結合複雜演算法，為保鏢建立完整檔案，包括住址、值勤時段、通勤路線，以及平時護衛對象，拼湊出情報界所稱的「生活模式」（pattern of life）。

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲，其實監視攝影系統早就被以色列牢牢掌握。（圖／達志影像／美聯社）



一名現任以色列情報官員直言，「早在炸彈落下前，我們對德黑蘭的了解，就像對耶路撒冷（Jerusalem）一樣熟悉！當對一座城市『熟悉到像是成長過程中的街道』，那麼任何異常都難逃法眼。」

除了監控，以色列也可干擾巴斯德街周邊約十餘座手機基地台的部分元件，使手機撥出時呈現忙線狀態，阻斷哈米尼維安團隊接收預警的可能性。報導形容，這是一場長年布局的情報戰成果，背後涉及以色列國防軍情報單位8200部隊、對外情報機構摩薩德（Mossad），以及龐大數據分析體系。

以色列同時運用「社會網絡分析」，從數十億筆資料中鎖定決策核心與潛在目標，形成高度聚焦的目標產線。

《金融時報》也指出，擊殺哈米尼並非單純技術突破，而是政治決策。當以色列與美國中情局（CIA）掌握他將於2月28日上午在巴斯德街辦公室開會的資訊後，研判若待全面戰事展開，伊朗高層勢必轉入地下設施避險，行動窗口稍縱即逝。

▲伊朗最高領袖哈米尼聆聽大學生發言。（圖／達志影像／美聯社）

針對外界關注美國角色，美國戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）於當地時間3日在參議院軍事委員會作證時明確表示，擊斃哈米尼及其他伊朗高階領導人的空襲，「並非美國軍事行動的一部分」。他強調，「那些是以色列的行動」。

他說明，美方軍事目標聚焦於削弱伊朗對美軍基地、部隊及區域盟友投射軍事力量的能力，屬於範圍明確且可達成的目標，並非以政權更替為直接目的。

儘管美國總統川普曾表示，「哈米尼無法躲避我們的情報與高度精密追蹤系統」，稱與以色列取得密切合作，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）卻直言，華府是在得知以色列準備攻擊後才採取行動，暗示美方角色較為被動。

根據伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars），哈米尼將安葬於聖城、伊朗第二座大城馬什哈德（Mashhad），安葬前將在德黑蘭舉行大型告別式，日期未定。