美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國攜手以色列向伊朗發動的「史詩怒火行動」，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼。此次行動動員陸、海、空三軍與飛彈防禦體系，包括B-2匿蹤轟炸機、F-35與F-22戰機、航艦打擊群。外媒估算，行動展開前24小時，美方燒掉約7.79億美元（新台幣248億元），平均每小時燒掉新台幣10億元，且光是一個美國海軍航母打擊群，每天運作成本就高達約650萬美元（約新台幣2億元）。

美國總統川普2月28日便透過社群平台Truth Social發布影片，證實美軍參與對伊朗境內的「重大戰鬥行動」，五角大廈隨後公布任務代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。川普強調目標是「確保伊朗不會取得核武」，並揚言要摧毀伊朗導彈發展。他也表態，軍事行動可能持續4至5週。

美軍中央司令部表示，自行動展開以來，已對伊朗境內超過1000個目標發動打擊，另有11艘伊朗船隻遭摧毀。攻擊方式涵蓋空襲、海基巡弋飛彈與針對核設施和國防高層的聯合作戰。伊朗官方指出，全國130處地點累計555人死亡。

▲以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

根據《半島電視台》，在戰力部署上，美方出動B-1與B-2轟炸機、F-15、F-16、F/A-18與A-10攻擊機，並搭配F-35與F-22匿蹤戰機執行制空與打擊任務；EA-18G負責電子戰壓制敵方防空系統。海上方面，由「福特號」與「林肯號」等兩個航母打擊群提供火力支援，戰斧巡弋飛彈也從海上發射。地面則部署M-142高機動多管火箭系統（HIMARS）。

此外，愛國者與薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）則負責攔截伊朗彈道飛彈與無人機。

儘管五角大廈尚未公布完整帳目，土耳其《安納杜魯通訊社》估算，美軍僅此次行動首日即耗費約7.79億美元，若加上攻擊前的兵力集結與艦機調動，另需耗費約6.3億美元。智庫新美國安全中心（CNAS）指出，一個航艦打擊群每天約需650萬美元維持運作。

▲伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

不過，專家認為真正壓力未必來自預算，而是武器庫存。史汀森中心資深研究員普雷布爾（Christopher Preble）直言，「美國擁有逾1兆美元國防預算，在成本上是可持續的，但愛國者或SM-6等攔截飛彈數量有限，高強度攔截『不可能無限期持續』」。

他也指出，部分美軍彈藥庫存原本預定支援烏克蘭與印太地區，一旦長期消耗，補充產能並非短時間內能完成。

回顧更早的支出，布朗大學2025年《戰爭成本報告》統計，自2023年10月7日哈瑪斯衝突爆發以來，美國已向以色列提供約217億美元軍援；另為支援以色列在葉門、伊朗及中東其他地區的軍事行動，投入約96.5億至120.7億美元。相關總支出已介於313.5億至337.7億美元之間，且仍持續增加。