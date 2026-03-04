　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

▲▼美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國攜手以色列向伊朗發動的「史詩怒火行動」，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼。此次行動動員陸、海、空三軍與飛彈防禦體系，包括B-2匿蹤轟炸機、F-35與F-22戰機、航艦打擊群。外媒估算，行動展開前24小時，美方燒掉約7.79億美元（新台幣248億元），平均每小時燒掉新台幣10億元，且光是一個美國海軍航母打擊群，每天運作成本就高達約650萬美元（約新台幣2億元）。

美國總統川普2月28日便透過社群平台Truth Social發布影片，證實美軍參與對伊朗境內的「重大戰鬥行動」，五角大廈隨後公布任務代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。川普強調目標是「確保伊朗不會取得核武」，並揚言要摧毀伊朗導彈發展。他也表態，軍事行動可能持續4至5週。

美軍中央司令部表示，自行動展開以來，已對伊朗境內超過1000個目標發動打擊，另有11艘伊朗船隻遭摧毀。攻擊方式涵蓋空襲、海基巡弋飛彈與針對核設施和國防高層的聯合作戰。伊朗官方指出，全國130處地點累計555人死亡。

▲▼以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

根據《半島電視台》，在戰力部署上，美方出動B-1與B-2轟炸機、F-15、F-16、F/A-18與A-10攻擊機，並搭配F-35與F-22匿蹤戰機執行制空與打擊任務；EA-18G負責電子戰壓制敵方防空系統。海上方面，由「福特號」與「林肯號」等兩個航母打擊群提供火力支援，戰斧巡弋飛彈也從海上發射。地面則部署M-142高機動多管火箭系統（HIMARS）。

此外，愛國者與薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）則負責攔截伊朗彈道飛彈與無人機。

儘管五角大廈尚未公布完整帳目，土耳其《安納杜魯通訊社》估算，美軍僅此次行動首日即耗費約7.79億美元，若加上攻擊前的兵力集結與艦機調動，另需耗費約6.3億美元。智庫新美國安全中心（CNAS）指出，一個航艦打擊群每天約需650萬美元維持運作。

▲▼伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

▲伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

不過，專家認為真正壓力未必來自預算，而是武器庫存。史汀森中心資深研究員普雷布爾（Christopher Preble）直言，「美國擁有逾1兆美元國防預算，在成本上是可持續的，但愛國者或SM-6等攔截飛彈數量有限，高強度攔截『不可能無限期持續』」。

他也指出，部分美軍彈藥庫存原本預定支援烏克蘭與印太地區，一旦長期消耗，補充產能並非短時間內能完成。

回顧更早的支出，布朗大學2025年《戰爭成本報告》統計，自2023年10月7日哈瑪斯衝突爆發以來，美國已向以色列提供約217億美元軍援；另為支援以色列在葉門、伊朗及中東其他地區的軍事行動，投入約96.5億至120.7億美元。相關總支出已介於313.5億至337.7億美元之間，且仍持續增加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了
台股血洗千點！　「5檔ETF」抄底大熱門
國1「絞肉機」夾殺轎車瞬間曝！　通勤業務員慘死
快訊／許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　爸媽被蒙鼓裡
美軍攻伊朗　每小時「燒掉新台幣10億」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美戰爭次長：對台軍售立場不變　喊話盟友「應盡防衛責任」

冷戰術語解凍！　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

以軍轟伊朗核設施　川普特使：伊朗擁有製造11枚核彈的濃縮鈾

轟伊朗近2000個目標、擊沉17軍艦　美軍中東司令：我們才剛開始

美軍攻伊朗耗資甚鉅！每小時「燒掉新台幣10億」　航母一天花2億

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美戰爭次長：對台軍售立場不變　喊話盟友「應盡防衛責任」

冷戰術語解凍！　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

伊朗哈米尼遭斬首內幕！以軍掌握敵國首都監視器　他曝非美軍行動

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

「酒駕被追撞」要關6個月　駕駛不服提告慘敗

劉世芳外甥「賺紅錢」遭查　國台辦駁斥經濟警示：民進黨懸崖勒馬

恐怖巧合！　盲眼龍婆預言「2026春季東方點火」引爆三戰

台中裝修工借老闆車失聯...驚見陳屍車內！搜出毒品吸食器

阿聯酋航空首架杜拜疏散返台航班出發　下午4時抵達桃機

新北毛畯珅！狼師被列管還能再開班猥褻12童　市府多項違失釀斷點

中華隊首戰對澳洲！台南Josh「突點名1人」　網嗨翻：國師發功中

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海

美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

更多熱門

相關新聞

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

美軍中東司令：轟伊朗近2000個目標

中東戰火持續，美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）3日證實，美軍目前投入超過5萬名兵力、200架戰機、2艘航母等，持續進行全天候打擊，至今已轟炸伊朗境內近2000個目標，大幅削弱伊朗防空能力，摧毀數百枚飛彈、發射裝置及無人機，擊沉17艘伊朗軍艦，「我們才剛開始」。

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

美戰爭次長：對台軍售立場不變

美戰爭次長：對台軍售立場不變

關鍵字：

北美要聞美伊開戰伊朗哈米尼川普美國以色列國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面