政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝典霖驚爆「家族反對」　謝衣鳯強硬喊話：爭取提名彰化縣長

▲立委謝衣鳯續任彰化縣黨部主委。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

▲立委謝衣鳯將爭取縣長提名。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

2026年縣市長選舉腳步逼近，國民黨彰化縣長提名人選卻依然懸而未決。儘管已表態爭取參選的立委謝衣鳯，昨日胞弟、彰化縣議長謝典霖表示，父親表示已經決定不參與縣長選舉，恐面臨「被勸退」的壓力。對此，謝衣鳯深夜鄭重發表聲明，強調自己持續爭取提名，「初衷不變」，更直接點名黨中央並未勸退，破除外界傳言。

謝典霖晚間接受專訪時，卻揭露了家族內部的分歧。謝典霖直言，自己只是家族的代表，若沒有家族資源與長輩從政的累積，就只是個「路人」。他明確指出，父親已決定不參與這次縣長選舉，因此只要父親決定投入，家族一定會配合，但「父親已經決定不參與。」

謝典霖承認，國民黨現有的洪榮章及柯呈枋如果無法贏過民進黨推出的新系立委陳素月，因此才建議國民黨中央與爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富合作，以「無黨籍」對上陳素月。他表示，倡議籌組「非綠大聯盟」確有難度，但這只是戰略考量，總之如果藍白合，不管是提名洪榮章或柯呈枋，都不會擔心今年的彰化縣長選舉會輸。

謝衣鳯聲明全文：

身為國民黨彰化縣黨部的主委，我必須處理公職與家庭的分際。 縣黨部會透過民主機制，提名能延續執政最強人選。

我承擔許多基層民眾的期待，我持續爭取提名，初衷不變。誠如蕭旭岑今天接受訪問的回覆，黨中央並沒有勸退。另外包括柯呈枋、洪榮章兩位前副縣長也展現高度的民主素養，在初選結果出來前，沒有任何攻訐彼此同志的行為。

國民黨與民眾黨，兩黨已達成九合一大選合作意向，在民眾黨沒有提名縣長候選人的前提下，我們會和民眾黨有深度的合作。邱建富前市長目前依舊是民進黨籍，在國民黨有縣長提名人選的前提下，我們不可能支持邱前市長競選彰化縣長，但我們依然誠摯歡迎邱前副市長加入國民黨，並協助輔選本次提名的候選人。

我已經多次向黨中央表達基層對於彰化選期的焦慮，期待黨中央能盡速完成初選作業，我有信心能延續國民黨的執政。

03/01 全台詐欺最新數據

2026縣市長選舉將在年底舉行，國民黨彰化縣長人選未定，國民黨立委謝衣鳯已表態參選，卻傳出被掌握選舉資源的謝家長輩要求退選，胞弟、彰化縣議長謝典霖今（3日）晚間指出，自己只是家族的代表，如果沒有家族資源以及長輩從政的累積，就是一個路人，只要父親決定投入縣長選戰，他們一定配合，「但父親已經決定不參與。」

關鍵字：

2026大選彰化縣長謝衣鳯謝典霖

