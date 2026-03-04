　
飛北海道變貴了！3機場調漲規費「新千歲加收保安費」　6月起上路

新千歲機場6月起加收保安費，機票總價將反映調漲。（示意圖，photoAC）

▲新千歲機場6月起加收保安費，機票總價將反映調漲。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

計畫前往北海道感受北國風光的旅客注意了，未來的旅遊預算恐怕得再往上修。負責營運北海道七大機場的北海道機場公司（HAP）正式公告，針對新千歲機場國際線的旅客服務費（PSFC）進行調漲，成人費用將從現行的2,610日圓調升至 3,000日圓。更令旅客在意的是，從6月1日起還將額外增設一筆650日圓的「旅客保安服務費（PSSC）」，這意味著未來從新千歲機場出境，每位成人光是規費支出就高達3,650日圓，折合台幣約732元。

函館與旭川同步跟進：告別低規費時代

根據《Aviation Wire》報導，除了門戶新千歲機場外，過去相對平價的函館與旭川機場也將告別「免設施費」或「低規費」的時光。函館機場國際線將首度開徵大人1,200日圓、小孩600日圓的設施利用費；而旭川機場的規費門檻則更高，成人需支付2,000日圓。這些新增的費用將全數用於提升機場硬體設施，包括優化自動化報到機、改善航廈廁所環境、擴充候機室空間，以及升級最高等級的安檢設備，以應對日益增加的國際觀光客流並確保飛行安全。

聰明省錢攻略：5月底前開票是關鍵

至於旅客最關心的徵收方式，這幾項費用都將採取「隨機票徵收」的模式，也就是在購買機票時，航空公司就會直接將規費計入票價總額中。不過，對於想要節省開支的聰明玩家來說，還有最後的省錢空窗期。

根據官方說明，只要在5月31日以前完成機票開票作業，即便出發日期是在6月1日之後，依然可以適用調漲前的舊費率。因此，近期有計畫飛往北海道旅遊的民眾，建議趕在5月底前完成訂票與付款，才能在享受高品質機場服務的同時，也守住荷包。


