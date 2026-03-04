韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

記者黃翊婷／綜合報導

一名韓國觀光客日前來到台灣旅遊，事後在社群平台上發文控訴，在西門町某禮品店購買伴手禮遭多收500元，雖然店家有退錢，仍引發台灣網友一面倒抨擊，甚至有部分網友湧入店家的Google評論留下1星負評。不過，店家目前已經道歉，表明是店員結帳疏失算錯，並非坑殺觀光客。

▲韓國旅客抱怨在西門町某禮品店遭多收錢。（資料照／記者項瀚攝，與事發店家無關。）

韓國旅客抱怨遭多收錢

一名韓國網友2日在Threads上發文，控訴在西門町某禮品店購買5盒牛軋餅、3盒巧克力，共計2074元，其中竟遭多收500元，提出質疑後店家雖然有退回多收的錢，但他們還是覺得太貴想要全部退貨，卻遭到拒絕，讓他們對這趟台灣之旅感到不太愉快。

台灣網友掀關注

文章公開之後迅速掀起台灣網友關注，大家紛紛留言表示，「很遺憾你碰到這狀況，有機會請再來台灣玩」、「請觀傳局盡速處理了解一下，這間黑心商店坑殺國外旅客，已經嚴重影響台灣的國際形象」。就連店家的Google評論也被網友用1星負評洗版。

業者回應

面對網路上的爭議，根據《三立新聞網》報導，業者道歉並澄清是店員結帳疏失，不小心多刷了一筆500元的茶葉，不是故意坑人。

價格過高爭議並非首件

事實上，這不是西門町相關禮品店發生爭議，去年11月間也有民眾抱怨西門町某店家販售小泡芙，一盒竟要價220元，根本就是把客人當盤子。當時發生爭議的業者聲稱有推出買3或買5送1的活動，但大部分民眾還是覺得價格不合理。