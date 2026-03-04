　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

記者黃翊婷／綜合報導

一名韓國觀光客日前來到台灣旅遊，事後在社群平台上發文控訴，在西門町某禮品店購買伴手禮遭多收500元，雖然店家有退錢，仍引發台灣網友一面倒抨擊，甚至有部分網友湧入店家的Google評論留下1星負評。不過，店家目前已經道歉，表明是店員結帳疏失算錯，並非坑殺觀光客。

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲韓國旅客抱怨在西門町某禮品店遭多收錢。（資料照／記者項瀚攝，與事發店家無關。）

韓國旅客抱怨遭多收錢

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名韓國網友2日在Threads上發文，控訴在西門町某禮品店購買5盒牛軋餅、3盒巧克力，共計2074元，其中竟遭多收500元，提出質疑後店家雖然有退回多收的錢，但他們還是覺得太貴想要全部退貨，卻遭到拒絕，讓他們對這趟台灣之旅感到不太愉快。

台灣網友掀關注

文章公開之後迅速掀起台灣網友關注，大家紛紛留言表示，「很遺憾你碰到這狀況，有機會請再來台灣玩」、「請觀傳局盡速處理了解一下，這間黑心商店坑殺國外旅客，已經嚴重影響台灣的國際形象」。就連店家的Google評論也被網友用1星負評洗版。

業者回應

面對網路上的爭議，根據《三立新聞網》報導，業者道歉並澄清是店員結帳疏失，不小心多刷了一筆500元的茶葉，不是故意坑人。

價格過高爭議並非首件

事實上，這不是西門町相關禮品店發生爭議，去年11月間也有民眾抱怨西門町某店家販售小泡芙，一盒竟要價220元，根本就是把客人當盤子。當時發生爭議的業者聲稱有推出買3或買5送1的活動，但大部分民眾還是覺得價格不合理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
F-18誤射！美3架F-15墜毀　正妹飛行員獲救燦笑畫面曝
快訊／澳洲首戰台灣　先發投手公布！
快訊／NONO涉性侵！　今「黑白配」現身
快訊／「吮指驗車」所長遭拔官！
快訊／外資退出！台股血洗1300點　台幣重貶
說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口
曾豪駒「我是來自台灣的總教練！」　曝首戰交給徐若熙原因
快訊／太子集團在台洗錢107億　62人、13公司遭起訴
快訊／中華隊明首戰澳洲　先發確定徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

畢旅「4天3夜7950」全班沒人想參加　行程曝光風向變了

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

桃園自強國中爆壓榨代理老師　加班241小時如煉獄

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

畢旅「4天3夜7950」全班沒人想參加　行程曝光風向變了

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

桃園自強國中爆壓榨代理老師　加班241小時如煉獄

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

國1鼎金段車禍！轎車恍神猛撞前車　4輪朝天車屁股全爛畫面曝

大聯盟官網看好中華隊分組第2出線　預測成為C組有力競爭者

桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

徐若熙WBC首戰先發準備好了：把第一勝拿下！

澳洲首戰台灣先發投手公布！「眼鏡俠」之一掛帥

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

生活熱門新聞

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

今挑戰冷氣團！　下波估更強

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

更多熱門

相關新聞

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

今年農曆春節及228連續假期期間，花蓮富里鄉湧入大量返鄉與觀光人潮。近期不少遊客於網路社群分享「富里秘境」、「富里景點」等關鍵字，吸引大量民眾循線走訪花蓮縣南端的富里，帶動返鄉與旅遊人潮，形成一連串富里的旅遊行程。其中，位於六十石山山腳下的東富禪寺，更成為近期討論度極高的熱門景點之一。

1.9億打造觀光新門戶　七星潭旅服中心動土

1.9億打造觀光新門戶　七星潭旅服中心動土

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

西門展區「8米Baby Molly主燈」點亮

關鍵字：

西門町觀光

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面