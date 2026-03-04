　
美戰爭次長：對台軍售立場不變　喊話盟友「應盡防衛責任」

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國川普政府去年底宣布高達111億美元的大規模對台軍售。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府去年底宣布高達111億美元的大規模對台軍售，引發國際高度關注。美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉於3日明確表示，美方長期以來對台提供防衛性武器、反對暴力改變現狀的立場始終如一，川普政府的政策與此完全相符。但他同時也對盟友發出強烈訊號，直言期望美方提供防護的夥伴，必須承擔起自身的防衛責任。

對台軍售立場一貫　柯伯吉：強調實質嚇阻成果

根據《中央社》報導，柯伯吉（Elbridge Colby）出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，針對1月甫發布的川普第二任期首份「國防戰略」（National Defense Strategy）進行說明。

共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）會中特別針對去年底拍板的111億美元（約新台幣3600億元）對台軍售案提問，關切此舉將如何協助台灣強化美軍的「拒止型」任務能力。

對此，柯伯吉坦言台灣議題具有高度敏感性，但他也重申，美國近半世紀以來始終堅持提供台灣防衛性武器，並堅決反對任何利用暴力或脅迫手段企圖改變現狀的行為。

他形容，川普政府的政策不僅與此傳統立場相符，更體現了一種「強力、清晰但低調」的態度。相較於以往，現在的防衛方針更側重於如何透過具體行動，取得實質的嚇阻成效。

喊話盟友分擔　「盡防衛責任」至關重要

除了重申支持台灣防禦，班克斯也提及台灣透過國防特別預算建構戰力的重要性。儘管柯伯吉基於議題敏感，未對個別預算案進行細節評論，但他特別向美國的盟友與夥伴喊話，強調若期望獲得美國的防衛支持，夥伴國家自身是否盡到防衛責任，「至關重要」。

事實上，台灣行政院先前提出為期8年、總額達1.25兆新台幣的「國防特別預算條例」，在立法院一度遭遇在野黨數度封殺，此舉曾引發美方高度憂心。

參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）曾公開呼籲立院應考量中共威脅而重新審議，更有34名跨黨派國會議員致函立法院長韓國瑜，期盼台灣展現自衛意志。據悉，目前朝野已達成共識，該採購特別條例草案預計將於3月6日付委審查。

2026國防戰略出爐　第一島鏈強化「拒止性嚇阻」

根據美國戰爭部發布的「2026國防戰略」報告，美軍未來的戰略核心將放在防衛美國本土，並在印太地區採取「以實力而非對抗」的方式來嚇阻中國。報告特別點出，提升盟友與夥伴的防務分擔是重點工作之一。

報告進一步指出，美國計畫在「第一島鏈」建立堅固的拒止型防禦，並將敦促區域夥伴為集體防衛承擔更多責任。柯伯吉提到的戰略方針，旨在強化「拒止性嚇阻」，最終目的是要讓各國體認到，維持和平與克制，才是最符合自身戰略利益的選擇。

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

美台關係台美關係美中台北美要聞對台軍售軍武國際軍武台灣軍武

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

