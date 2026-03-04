畢旅「4天3夜7950」全班沒人想參加　行程曝光風向變了

▲義大世界，示意圖非本文當事人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市某私立高中學生近日在Threads抱怨，學校安排的四天三夜畢業旅行行程不佳且收費7950元，導致全班幾乎無人想參加。然而細節曝光後，網友風向卻一面倒，紛紛開酸現在學生「吃米不知米價」，指出該行程入住多間知名高級飯店，這樣的收費標準簡直物超所值。

高級飯店全入列惹議

根據該名學生曬出的通知單，活動定於4月21日至24日。第一天抵達高雄後入住義大天悅飯店，第二天南下墾丁入住福華飯店，第三天則北上台中入住麗寶福容大飯店。費用包含車資、過路費、保險、門票及部分膳食，但學生仍不領情，認為行程乏味且收費過高，抱怨貼文隨即引發熱烈討論。

針對學生的負評，許多社會人士直言這價格「超便宜」。有網友計算，光是四天遊覽車資、司機領隊小費、飯店住宿與樂園門票，若自行安排絕對超過1萬元。不少家長感嘆，現在學生可能過得太優渥，對市場行情缺乏認知，忽視了校方在接洽大型團體住宿時所爭取的優惠價格。

丹丹漢堡與樂園行程

行程內容規劃豐富，第二天午餐安排品嚐南部知名的丹丹漢堡，隨後前往墾丁小灣沙灘；第三天則安排靜宜大學參訪，隨後轉往麗寶樂園參加青春晚會。第四天則在麗寶樂園暢玩，午餐甚至提供個人披薩套餐，對於學生來說應具備相當吸引力。

然而，年輕世代對畢旅的期待感似乎大不如前。有過來人感嘆，以前學生最期待與同學一起瘋、創造回憶，地點反而是其次；但現在學生可能四天有三天半都在玩手機，對於集體出遊的熱情逐漸消退。甚至還有網友開玩笑說：「這種團費可以讓社會人士報名嗎？」