說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

▲川普3日否認是受以色列指使才對伊朗發動空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國日前對伊朗發動大規模空襲，引發國際震盪。針對開戰動機，美國總統川普（Donald Trump）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法卻出現微妙轉向。川普3日否認是受以色列指使才動手，甚至稱「搞不好是我逼他們動手的」；而盧比歐也收回先前「防禦以色列」的說法，改口稱是因為美伊談判徹底破裂。

被以色列拉下水？川普霸氣反駁：是我逼他們動手

針對外界質疑美國是被以色列「拖下水」才攻擊伊朗，川普3日在橢圓形辦公室受訪時予以否認，這項軍事行動並非受到以色列壓力，反指目前的局面可能是他主導，「我們一直跟那群瘋子談判，但我認為他們打算先發制人。如果我們不動手，他們也會先攻過來，我對此深信不疑。」

這番言論顯然是在安撫國會內部及「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的反彈。部分支持者擔憂，這次空襲與川普一貫主張的「美國優先」政策背道而馳，更懷疑美國再次淪為以色列的軍事棋子。

▲空襲伊朗理由大轉彎。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



盧比歐說法大轉彎 從「防禦以色列」變「談判破裂」

值得注意的是，盧比歐對於空襲理由的解釋出現明顯變化。他2日曾表示，美國掌握了以色列即將行動的情資，為了避免美軍在隨後的報復中遭受慘重傷亡，才決定先發制人。

然而，在川普公開反駁後，盧比歐3日改口強調，開戰主因是川普認定與伊朗的核協議談判已死，「一旦總統認定談判行不通、對方只是在耍弄我們，而且威脅已不可容忍，就決定發動空襲。」他甚至要求媒體重新播放他之前的談話，試圖淡化以色列因素對決策的影響。

民主黨砲轟「非法戰爭」 MAGA鐵粉也質疑

儘管行政部門試圖統一口徑，但國會山莊的怒火已難平息。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評，政府缺乏明確計畫，恐怕會讓美國陷入另一場無止盡的戰爭。民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）更怒批這是一場「極其不得人心、不道德且非法」的戰爭，要求參議院針對軍事授權進行辯論。

不僅左派反對，右派陣營也出現分歧。共和黨參議員穆林（Markwayne Mullin）雖力挺川普剷除專制政權，但部分MAGA支持者則對開戰時機感到不安，認為這可能讓美國再度捲入中東泥淖。