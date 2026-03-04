國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

▲男子開的白車追撞女駕駛的白車，造成對方翻車。（圖／翻攝高速公路資訊網）



記者陳俊宏／綜合報導

今天清晨5時10分，國道1號北向362.5K、鼎金系統交流道路段，發生兩輛轎車追撞事故，造成其中一輛轎車當場四腳朝天翻覆。

男駕駛疑恍神追撞前車



根據現場畫面，其中一輛白車車頭幾乎全毀，另一輛遭撞的白車翻覆，車尾受到嚴重毀損，兩車停在中間車道。

根據《TVBS新聞》報導，男駕駛疑似恍神，追撞前方女駕駛的轎車，而女駕駛自行爬出車外，所幸兩人皆無大礙，至於詳細肇事原因還有待警方釐清。