配偶欄掛妻名23年　夫辯「再婚無效」吞敗訴

記者黃翊婷／台北報導

北部一對夫妻離婚後再度結婚，第二次婚姻關係維繫超過20年，沒想到丈夫阿茂（化名）竟不認與小花（化名）再婚一事，並向法院提告確認婚姻無效訴訟，結果反被自己的子女打臉再婚時曾辦桌慶祝，吞下敗訴。

▲阿茂23年前與小花再婚，如今卻提告要求確認婚姻無效。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿茂在判決書中主張，戶政事務所在23年前接獲他與小花再婚的通報，並完成結婚登記，但他當時僅被告知是要遷戶口，不知道是要再婚，況且兩人再婚沒有舉辦任何儀式或公開宴客，他也沒有在結婚證書上簽名，所以他認為再婚欠缺公開儀式及證人，應當屬於無效婚姻。

小花則辯稱，她和阿茂再婚後互動親密，甚至還有了愛的結晶，應當認定存在實質婚姻生活；再者，如果阿茂真的不願意再婚，當時就應該提告，而不是放任身分證配偶欄掛著她的姓名長達23年，她懷疑是因為她在另案中提出侵害配偶權訴訟，阿茂才會提起本件訴訟，意圖免責。

而兩人的子女也到庭證稱，雙親都有說過再婚的事情，還曾在三合院辦了兩桌，說是簡單慶祝一下，有部分親戚到場，但沒有拍照。

法官認為，依證人所述，阿茂和小花再婚有依循一定儀式舉行婚禮，符合公開儀式的要件，而且在過去23年來，阿茂從未對外否認小花是他的配偶，小花也曾以配偶的身分為阿茂簽署過醫療相關重要文件，可見兩人是以夫妻身分相處。

法官表示，阿茂和小花之間的婚姻應屬於有效成立，阿茂空言主張再婚不符合法律要件，訴請確認婚姻無效，實屬無據，最終裁定駁回，全案仍可上訴。