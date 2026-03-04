桃園自強國中爆壓榨代理老師　加班241小時如煉獄

▲桃園市立自強國中傳出壓榨代理老師，無奈爭訟時還被校方人員語帶威脅施壓，投訴人直斥如同校園煉獄。（圖／CTWANT提供，下同）

校園問題屢成焦點，除了學生受霸凌惹人心疼外，「免洗」的代理代課老師更屢成壓榨目標。一名苦主便泣訴，桃園市立自強國中已退休的校長詹昭棣漠視兼任組長的代理老師被剝削，半年有紀錄加班高達241小時早就違反勞動法規，加上在家處理公務不便打卡的加班至少500小時起跳，連「討債」催收註冊費都得做，後頭離職後只是想爭取加班費，調解時卻反遭校方要脅「校長可以告你」，「友善校園」成了癡人說夢。

一名曾在校內擔任代理教師兼組長的小陳（化名）控訴，自己在半年兼任教學組長期間，原先是行政「小白」一頭熱栽入，卻發現前人留了一坨爛帳，像是早已逾期未結的「學力倍增」、「國中工作圈」、「課稅配套」等多項專案逾期沒結清，連「語文競賽獎助金」都被支成了「新住民講師交通費」，還得逐一向出納調閱憑證才挖出問題，才剛接手的自己根本無暇顧及新業務，光「擦屁股」就耗了八成力氣。

心累就算了，更多的是莫名其妙的壓力。他舉例，為了因應中小學老師課稅而補助的「課稅配套」專案，自強國中核結時竟「花成負的」，會計人員還把自己拉到一旁大白話說「前面的人支給錯誤」，要求把專案直接以「剩餘零元」核結，那裡頭根本對不起來的帳呢？校方要他別問，如今想來卻背脊發涼。

他續指，校內詭異的事情實在多，像「國民中小學縮短校際落差」專案年底要到期，自己到處邀訪名人希望為老師「增能」，教務處吳姓主任卻忙著去對面小吃店拿了不少空白收據，填了些「自己根本沒看過」的品項在收據上，「我不敢再想他要幹嘛」他長嘆一口氣，直斥詹昭棣放任搞得下頭一團亂。

小陳坦言，其實自己一直有向上頭求助，「身心俱疲」4字假單多次上陳，詹昭棣早就知悉下頭的人壓榨代理組長卻仍放任，後續吳姓主任因病「神隱」了近兩個月，為了續領全薪採「分段請假」，搞得校方也不能增聘臨時人力，還有老師看主任不在欺負「免洗仔」，竟要代理組長去盯還沒繳學費的學生快交錢「討債」，「這到底什麼地獄學校」？此外，原先承諾督導學生「夜自習」的曾姓學務主任竟只因和導師吵架，一通電話「放生」所有夜自習工作，雙主任的夜間督導工作「只能丟給我做」。

既然主任群出事，校長早該插手了吧？小陳搖搖頭，直指詹昭棣仍時常中午悠哉地開著雙B名車回家吃飯，連「做做樣子」出言關心都沒有，當然沒有調派人力支援教學組業務。後頭無奈興訟希望法院討公道，調解庭時揭露詹昭棣誇張廢弛職務涉有瀆職情事，卻被校方人事主任在法官面前要脅「校長可以告你」，實在無奈。

更有甚者，小陳無奈走法院希望至少爭個154小時還未休畢加班費，才3年任期的詹昭棣卻倉皇遞件退休，桃園市政府也不顧校方還有官司未結竟護航批准。新上任的校長秦秀媛更依此推稱「前人的爭議我不了解」而向桃園市政府要了公費請律師，就是為了圍剿可憐爭取加班費的代理老師，連法官都看不下去「你們有錢請律師，沒錢付加班費」？直斥太欺負人。

地方人士介紹，位在桃園市中心內壢地區的自強國中已有45年之久，著名歌手楊宗緯、立委萬美玲都是畢業校友，而被控訴涉嫌壓榨「打工仔」的校長詹昭棣其實在桃園市教育圈評價兩極，有的說其「自由開明」放手讓下頭的人做事，另一說卻直斥「尸位素餐」，爽領高薪卻怠惰管理，惹事根本「遲早而已」。

政大勞工系名譽教授成之約就直言，代理、代課老師的勞動條件長期不如公務員、勞工，更別說還得扛公務員的義務，只是安個「老師」名義就要無限上綱「情勒」做一大堆事情，早就該適用《勞動基準法》補好最基本的權益；中正大學勞工所教授吳育仁也怒批，政府大量進用約聘雇與代理老師，給他們做那麼多事情卻不打算編列加班費，行徑太惡劣，自己早前在擔任立委時曾協助學校「工讀生」納入勞保與適用《勞動基準法》，如今代理教師只被「做半套」，納了勞保卻不被適用《勞動基準法》，呼籲進一步修法補足。

CTWANT透過桃園市政府新聞處轉教育局處理，然而在截稿前尚未有回應，記者並實際致電學校，可惜總機與校長室皆未有人員接聽，無從得知回應。

