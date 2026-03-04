　
    • 　
>
DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

記者柯沛辰／綜合報導

南韓DJ SODA昨天（3日）抵達台東，參加當地元宵節活動，見到台東玄武堂炸寒單祈福，一度不可置信地驚嘆「這是真的嗎？」直呼這樣的活動既可怕又特別，意外引發粉絲熱議。

初到台東見「有人被丟煙火」　粉絲解惑：傳統習俗

DJ SODA在臉書曬出影片，透露自己3日剛抵達台東，隨即見到元宵節活動「有人被丟煙火」，讓她一度震驚地瞪大眼睛、雙手摀嘴，難以置信，忍不住問粉絲們「這是真的嗎？」

▲▼DJ SODA來台初見「炸寒單」驚嚇：這是真的嗎？。（圖／翻攝自臉書／DJ SODA）

▲DJ SODA來台初見「炸寒單」，一度不可置信「這是真的嗎？」（圖／翻攝自臉書／DJ SODA）

許多粉絲紛紛留言解惑，「這是台灣傳統的習俗之一，已經很多年了」、「台南鹽水更瘋狂唷！」、「是，炸寒單就是這麼過癮」、「這是炸寒單爺活動」、「歡迎來到台東，好好享受」，還有人推薦：「3月大甲鎮瀾宮及白沙屯媽祖繞境更值得你來參加，體驗台灣人的熱情！」

台東炮炸寒單爺　是「台灣宗教百景」之一

台東玄武堂「炮炸寒單爺」是縣定無形文化資產，也被內政部選為「台灣宗教百景」，從2月26日起祈福遶境開炸，直到昨天3日元宵節已是第七場，一來祈福慶元宵，也透過禮炮賀新年，祈盼元宵節眾神出巡，為台東趨吉避凶。

▼DJ Soda來台多年，累積不少忠實粉絲。（資料照／PLG職籃提供）

▲新北國王李威廷、高雄鋼鐵人丹尼爾、DJ Soda。（圖／PLG職籃提供）

▼DJ Soda不時放送辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（圖／翻攝自IG／deejaysoda）

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝自IG／deejaysoda）

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

DJ SODA近日多次在臉書針對攻擊自己外貌的網友發文，日前她透露自己一直都很喜歡台灣，甚至曝光2014年第一次為了海外演出來到台灣「幸福到讓人不敢相信，甚至差點落下眼淚。」

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

DJ SODA凌晨抱怨：被用台語笑「塑膠」

DJ SODA凌晨抱怨：被用台語笑「塑膠」

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

關鍵字：

DJ SODA炸寒單

讀者迴響

