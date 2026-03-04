8波搜索、扣押45億資產！北檢140天急逮太子集團　偵辦主力曝光

▲台北地檢署主任檢察官林彥均、曾揚嶺夫妻辦案成績亮眼。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署4日公告起訴太子集團洗錢案，其實這起跨國犯罪案件，是從1篇國際新聞剪報分案，由主任檢察官林彥均率檢察官謝仁豪、陳怡君，從毫無線索開始尋找蛛絲馬跡，先在1個多禮拜內，向法院聲請扣押集團45億元資產，隨後按圖索驥，發動8波搜索拘捕，140天內完成犯罪偵查。

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)在2025年10月14日公告，聯邦檢察官已將太子集團主席陳志等人所涉跨境詐騙案件提起公訴，因此將相關涉案人員列入制裁名單，其中包括3名台灣籍女子，還有9家設於台灣的集團子公司，相關訊息經媒體報導後，北檢主動分案交由財稅專組負責偵辦。

▲太子集團來台涉洗錢被查扣的33輛名車，3月2日借用台灣警察專科學校場地一字排開法拍。（圖／記者黃哲民攝）

財稅組主任檢察官林彥均是司法官47期，曾獲派到美國史丹佛大學進修，參與偵辦過大同華映案、華航私菸案，在網路節目「一日檢察官」中公開露面而有北檢之花的稱號，擅長領域包括洗錢防制、科技偵查，林彥均的丈夫是北檢主任檢察官曾揚嶺，曾偵辦台版柬埔寨、張文北捷殺人案。

62期的檢察官謝仁豪曾揪出網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫詐團成員銷贓，是檢方備受期待的新生代戰力，首先被指派承辦太子集團洗錢案；另名主辦檢察官是56期檢陳怡君，曾偵辦起訴雲云科技董事長殺人案、藝識流宗教虐死信徒案、雞排妹律師陳克譽洩密案，辦案節奏明快。

面對國際矚目的太子集團跨境犯罪，北檢一開始只能從網路上有限資訊拼湊案情，好在調查局從2019年起，根據檢舉蒐集整理相關情資，協助整理出太子集團在台活動脈絡，北檢得以在2025年10月15日分案後，10月27日就獲台北地院裁准扣押太子集團的和平大院豪宅等45億餘元資產，還追出集團成員偷賣、藏匿的名車超跑。

但北檢在11月初發動首波偵辦行動時，拘捕對象多達35人，專案小組人力吃緊，同組的資深檢察官楊大智、呂建興、李建論、林易萱二話不說，投入協助漏夜偵訊，確認太子集團要角涉案情節，在主嫌羈押期滿4個月前，循序查出其他共犯並提起公訴。