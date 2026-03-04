快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

▲太子集團在台操盤手王昱堂(左起)、人資長辜淑雯、玄古公司負責人王俊國。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

太子集團涉嫌從2017年起，以人頭公司在台成立犯罪據點，把博弈詐騙所得匯入台灣，購買豪宅名車藏匿贓款，同時招聘工程師擴大非法博弈事業，再找來遊艇公司、雪茄館等業者協助洗錢107億元，台北地檢署查扣資產55億元，4日起訴集團主席陳志、首腦李添、帳房陳秀玲及李添特助劉純妤等62人與13家公司，24人緩起訴，通緝3人；其中台籍操盤手王昱堂等9人將移送法院決定是否繼續羈押。

▲陸籍首腦之一李添的特助劉純妤涉嫌幫助洗錢。（資料照／記者劉昌松攝）

截至目前為止，已向法院聲請扣押太子集團名下18筆不動產，包含和平大苑豪宅11戶、車位48個，依實價登陸總價38億餘元，銀行帳戶餘額2億多元，並陸續扣到34輛超跑豪車，其中24輛車與精品、球鞋在偵查中變價，拍定價4.3億餘元。

▲太子集團台籍幹部李守禮(左上起)、林揚茂、陳韋志、邱子恩、陳麗珊、鄭巧枚。（圖／資料照）

美國聯邦檢察官在2025年10月間起訴陳志等人涉犯殺豬盤等跨國詐欺案後，北檢主動分案偵辦，查出太子集團主席陳志為了在全球設立洗錢據點，找台籍共犯張剛耀在台灣大量設立人頭公司並購買豪宅置產，沒想到卻被張偷走9億，陳志因此派出柬埔寨籍親信李添來台重掌大局。

檢調追查，太子集團在台犯罪組織綿密，其中由李添直接掌控的部分，由台籍操盤手王昱堂負責台灣太子、尼爾創新業務，包括管理豪宅等資產；設在101大樓的天旭等公司負責提供博弈網站程式與客服，並由人資長辜淑雯調度集團金流，新加坡籍的會計陳秀玲稽核查帳；另外李添特助李守禮、邱子恩則幫忙管理、調配豪車，隨時支援搬運現金供集團周轉。

陳志另外與柬埔寨籍的吳逸先合作，由吳提供香港博高公司名下4艘豪華遊艇，吳的特助王俊國則以玄古管理顧問公司負責人身分，幫忙打理遊艇進出基隆碼頭停泊事務，吳另向國安局退休校官石濱芳買下帛琉的愛萊森林渡假村，租給太子集團作為操控跨國洗錢的水房基地。

▲太子集團名下多輛神獸級超跑名車遭查扣。（資料照／調查局提供）

而為了方便把海外贓款搬進台灣，太子集團一方面找在地的匯致商務負責人盧冠安，協助設立大量海外紙上公司並開設OBU帳戶，以便把大額資金匯入台灣，另方面也涉嫌透過Cigar Vie雪茄館的陳韋翔胞兄陳韋志，透過地下匯兌管道洗錢。