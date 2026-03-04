　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

▲▼太子集團在台操盤手王昱堂(左起)、人資長辜淑雯、玄古公司負責人王俊國。（資料照／記者劉昌松攝）

▲太子集團在台操盤手王昱堂(左起)、人資長辜淑雯、玄古公司負責人王俊國。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

太子集團涉嫌從2017年起，以人頭公司在台成立犯罪據點，把博弈詐騙所得匯入台灣，購買豪宅名車藏匿贓款，同時招聘工程師擴大非法博弈事業，再找來遊艇公司、雪茄館等業者協助洗錢107億元，台北地檢署查扣資產55億元，4日起訴集團主席陳志、首腦李添、帳房陳秀玲及李添特助劉純妤等62人與13家公司，24人緩起訴，通緝3人；其中台籍操盤手王昱堂等9人將移送法院決定是否繼續羈押。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲陸籍首腦之一李添的特助劉純妤涉嫌幫助洗錢。（資料照／記者劉昌松攝）

截至目前為止，已向法院聲請扣押太子集團名下18筆不動產，包含和平大苑豪宅11戶、車位48個，依實價登陸總價38億餘元，銀行帳戶餘額2億多元，並陸續扣到34輛超跑豪車，其中24輛車與精品、球鞋在偵查中變價，拍定價4.3億餘元。

▲太子集團台籍幹部李守禮(左上起)、林揚茂、陳韋志、邱子恩、陳麗珊、鄭巧枚。（資料照／記者劉昌松、黃哲民攝）

▲太子集團台籍幹部李守禮(左上起)、林揚茂、陳韋志、邱子恩、陳麗珊、鄭巧枚。（圖／資料照）

美國聯邦檢察官在2025年10月間起訴陳志等人涉犯殺豬盤等跨國詐欺案後，北檢主動分案偵辦，查出太子集團主席陳志為了在全球設立洗錢據點，找台籍共犯張剛耀在台灣大量設立人頭公司並購買豪宅置產，沒想到卻被張偷走9億，陳志因此派出柬埔寨籍親信李添來台重掌大局。

檢調追查，太子集團在台犯罪組織綿密，其中由李添直接掌控的部分，由台籍操盤手王昱堂負責台灣太子、尼爾創新業務，包括管理豪宅等資產；設在101大樓的天旭等公司負責提供博弈網站程式與客服，並由人資長辜淑雯調度集團金流，新加坡籍的會計陳秀玲稽核查帳；另外李添特助李守禮、邱子恩則幫忙管理、調配豪車，隨時支援搬運現金供集團周轉。

陳志另外與柬埔寨籍的吳逸先合作，由吳提供香港博高公司名下4艘豪華遊艇，吳的特助王俊國則以玄古管理顧問公司負責人身分，幫忙打理遊艇進出基隆碼頭停泊事務，吳另向國安局退休校官石濱芳買下帛琉的愛萊森林渡假村，租給太子集團作為操控跨國洗錢的水房基地。

▲▼ 太子集團豪駒 。（圖／調查局提供）

▲太子集團名下多輛神獸級超跑名車遭查扣。（資料照／調查局提供）

而為了方便把海外贓款搬進台灣，太子集團一方面找在地的匯致商務負責人盧冠安，協助設立大量海外紙上公司並開設OBU帳戶，以便把大額資金匯入台灣，另方面也涉嫌透過Cigar Vie雪茄館的陳韋翔胞兄陳韋志，透過地下匯兌管道洗錢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
F-18誤射！美3架F-15墜毀　正妹飛行員獲救燦笑畫面曝
快訊／澳洲首戰台灣　先發投手公布！
快訊／NONO涉性侵！　今「黑白配」現身
快訊／「吮指驗車」所長遭拔官！
快訊／外資退出！台股血洗1300點　台幣重貶
說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口
曾豪駒「我是來自台灣的總教練！」　曝首戰交給徐若熙原因
快訊／太子集團在台洗錢107億　62人、13公司遭起訴
快訊／中華隊明首戰澳洲　先發確定徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1鼎金段車禍！轎車恍神猛撞前車　4輪朝天車屁股全爛畫面曝

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

鹽水蜂炮爆衝突！酒後鬧事當街打群架　警到場壓制畫面曝

快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

配偶欄掛妻名23年　夫辯「再婚無效」吞敗訴

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

國1鼎金段車禍！轎車恍神猛撞前車　4輪朝天車屁股全爛畫面曝

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

鹽水蜂炮爆衝突！酒後鬧事當街打群架　警到場壓制畫面曝

快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

配偶欄掛妻名23年　夫辯「再婚無效」吞敗訴

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

國1鼎金段車禍！轎車恍神猛撞前車　4輪朝天車屁股全爛畫面曝

大聯盟官網看好中華隊分組第2出線　預測成為C組有力競爭者

桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

徐若熙WBC首戰先發準備好了：把第一勝拿下！

澳洲首戰台灣先發投手公布！「眼鏡俠」之一掛帥

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

社會熱門新聞

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

性騷美女里長！　色狼身分曝光

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

性騷美女里長「小巷道歉大街潑糞」　惡狼音檔曝光

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

不只偵訊示範帶　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

更多熱門

相關新聞

凱基金子公司副理勾結詐團！吞3.1億追不回

凱基金子公司副理勾結詐團！吞3.1億追不回

凱基金控子公司中華開發資本葉姓女副理，涉嫌與詐欺集團假檢警共謀，偷登入同事的網銀帳戶，盜領公司共計美金1018萬9460元（約新台幣3億1300萬餘元）至境外帳戶，遭檢警拘提到案並羈押禁見，2月28日全案偵查偵結，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例、背信、竊盜、偽造文書、妨害秘密、洗錢等多項罪名起訴葉女。

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認：錯了5年

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認：錯了5年

被控共諜滯台1432天無罪　龔青索跟監資料敗訴

被控共諜滯台1432天無罪　龔青索跟監資料敗訴

關鍵字：

太子陳志洗錢詐欺博弈

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面