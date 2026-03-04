伊朗無人機轟炸！殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

▲五角大廈確認了1日在攻擊中喪生的四名士兵身分。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國國防部證實，美軍駐紮在科威特的基地遭到伊朗無人機襲擊，造成6名美軍人員不幸殉職，這也是該衝突爆發以來，美軍首度傳出傷亡報告。目前軍方已正式確認其中4名罹難官兵的身分，其中年紀最小的士官僅年約20歲。

首度出現陣亡將士 4人身分曝光

根據CNN報導，五角大廈確認了1日在攻擊中喪生的四名士兵身分。這四位英雄皆來自愛荷華州的陸軍預備役部隊「第103後勤司令部」，事發當時正隨第一戰場後勤司令部執行海外任務。

殉職名單包括來自佛州的35歲上尉克霍克（Cody Khork）、來自內布拉斯加州的42歲士官長提金斯（Noah Tietjens）、來自明尼蘇達州的39歲士官長阿莫爾（ Nicole Amor），還有最年輕的愛荷華州20歲中士科迪（Declan Coady）。

軍方指出，除了上述四人外，還有兩名殉職人員的身分尚未對外公佈；此外，當天攻擊還造成5名士兵遭碎片擊中受重傷。

第一戰場後勤司令部負責監控美軍在中東地區的所有補給物資，包括彈藥、油料與糧食，士兵通常以9個月為一期進行輪調。目前美軍正進一步調查該無人機的來源與攻擊路徑，不排除將採取進一步的反制行動。

無人機突襲基地 「沒響警報」官兵來不及躲掩體

知情人士透露，這起致命攻擊發生在科威特的舒艾巴港（Port of Shuaiba）。當時無人機直接擊中了美軍在港口設置的臨時戰術作戰中心。

據悉，該中心是一處由三倍寬組合屋（triple wide trailer）構成的辦公空間，雖然四周設有防範汽車炸彈的水泥屏障，但頂部完全沒有防禦無人機或飛彈的防護裝置。

更慘的是，消息來源指出，攻擊發生前基地「完全沒有響起警報」，導致當時正在辦公的官兵根本沒有時間撤離到地下掩體避難。